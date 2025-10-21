Смертельное ДТП во Львовской области: нетрезвый водитель сбил пенсионера

Фото: Национальная полиция

На Львовщине правоохранители задержали водителя автомобиля Volkswagen, который находился в состоянии алкогольного опьянения и спровацировал дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что авария произошла 20 октября в селе Дрогобычского района.

Водитель автомобиля Volkswagen Golf, 52-летний местный житель, совершил наезд на 91-летнего велосипедиста. От полученных телесных повреждений потерпевший умер в больнице.

Правоохранители установили, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Его задержали.

По факту ДТП возбуждено уголовное производство. Мужчине светит лишение свободы сроком от 5 до 10 лет и запрет управлять транспортными средствами на тот же срок.

Досудебное расследование продолжается, решается вопрос по поводу сообщения задержанному о подозрении.

Напомним, 20 октября в Полтавской области также произошла смертельная авария. Предварительно, столкнулись легковой автомобиль Hyundai и грузовик Daf. В результате ДТП два человека погибли на месте. Еще один человек умер во время реанимационных мероприятий.