21 октября 2025, 10:16

Смертельное ДТП во Львовской области: нетрезвый водитель сбил пенсионера

21 октября 2025, 10:16
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

На Львовщине правоохранители задержали водителя автомобиля Volkswagen, который находился в состоянии алкогольного опьянения и спровацировал дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что авария произошла 20 октября в селе Дрогобычского района.

Водитель автомобиля Volkswagen Golf, 52-летний местный житель, совершил наезд на 91-летнего велосипедиста. От полученных телесных повреждений потерпевший умер в больнице.

Правоохранители установили, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Его задержали.

По факту ДТП возбуждено уголовное производство. Мужчине светит лишение свободы сроком от 5 до 10 лет и запрет управлять транспортными средствами на тот же срок.

Досудебное расследование продолжается, решается вопрос по поводу сообщения задержанному о подозрении.

Напомним, 20 октября в Полтавской области также произошла смертельная авария. Предварительно, столкнулись легковой автомобиль Hyundai и грузовик Daf. В результате ДТП два человека погибли на месте. Еще один человек умер во время реанимационных мероприятий.

Львовская область ДТП авария пенсионер велосипед водитель алкоголь нетрезвый водитель
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
