Нетрезвый киевлянин въехал в электроопору в Тернополе

фото: Главное управление Национальной полиции в Тернопольской области

Автопроисшествие на проспекте Степана Бандеры в Тернополе произошло 18 октября в 21:00

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Как сообщили в полиции, житель Киева, управляя автомобилем Sang Yong, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части дороги и допустил наезд на электроопору.

В результате ушиба травмы получил и водитель, и его пассажир.

"Родитель на момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Его задержали по статье 208 УПК и открыли производство по статье 286-1 Уголовного кодекса Украины", – говорится в сообщении.

