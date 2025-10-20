15:59  20 октября
20 октября 2025, 14:59

Нетрезвый киевлянин въехал в электроопору в Тернополе

20 октября 2025, 14:59
фото: Главное управление Национальной полиции в Тернопольской области
Автопроисшествие на проспекте Степана Бандеры в Тернополе произошло 18 октября в 21:00

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Как сообщили в полиции, житель Киева, управляя автомобилем Sang Yong, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части дороги и допустил наезд на электроопору.

В результате ушиба травмы получил и водитель, и его пассажир.

"Родитель на момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Его задержали по статье 208 УПК и открыли производство по статье 286-1 Уголовного кодекса Украины", – говорится в сообщении.

Напомним, в Тернополе водитель электросамоката сбил женщину и скрылся. В настоящее время нарушителя разыскивает полиция.

ДТП полиция авто Тернополь Тернопольская область
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
