11:45  21 жовтня
Хотіли відносити СРСР: у Києві викрили неокомуністичну організацію
08:22  21 жовтня
Подвійне вбивство пенсіонерів на Закарпатті: до справи причетні неповнолітні
08:29  21 жовтня
Вдарив полтавця битою по голові: нападника взяли під варту
21 жовтня 2025, 10:16

Смертельна ДТП на Львівщині: нетверезий водій збив пенсіонера

21 жовтня 2025, 10:16
Фото: Національна поліція
На Львівщині правоохоронці затримали водія автомобіля Volkswagen, що перебував у стані алкогольного сп'яніння та спричинив дорожньо-транспортну пригоду зі смертельними наслідками

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що аварія трапилася 20 жовтня у селі Дрогобицького району.

Водій автомобіля Volkswagen Golf, 52-річний місцевий мешканець, скоїв наїзд на 91-річного велосипедиста. Від отриманих тілесних ушкоджень потерпілий помер у лікарні.

Правоохоронці встановили, що водій перебував у стані алкогольного сп'яніння. Його затримали.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження. Чоловіку світить позбавлення волі на строк від 5 до 10 років та заборону керувати транспортними засобами на той же термін.

Досудове розслідування триває, вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру.

Нагадаємо, 20 жовтня на Полтавщині також трапилася смертельна аварія. Попередньо, зіткнулись легковий автомобіль Hyundai та вантажівка Daf. Внаслідок ДТП двоє людей загинули на місці. Ще одна людина померла під час реанімаційних заходів.

