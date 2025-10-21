Смертельна ДТП на Львівщині: нетверезий водій збив пенсіонера

Фото: Національна поліція

На Львівщині правоохоронці затримали водія автомобіля Volkswagen, що перебував у стані алкогольного сп'яніння та спричинив дорожньо-транспортну пригоду зі смертельними наслідками

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що аварія трапилася 20 жовтня у селі Дрогобицького району.

Водій автомобіля Volkswagen Golf, 52-річний місцевий мешканець, скоїв наїзд на 91-річного велосипедиста. Від отриманих тілесних ушкоджень потерпілий помер у лікарні.

Правоохоронці встановили, що водій перебував у стані алкогольного сп'яніння. Його затримали.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження. Чоловіку світить позбавлення волі на строк від 5 до 10 років та заборону керувати транспортними засобами на той же термін.

Досудове розслідування триває, вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру.

