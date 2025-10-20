Фото: Нацполиция

Правоохранители задержали водителя BMW X5. Ранее он вызвал ДТП, в котором погибла женщина, и скрылся

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.

Сама авария произошла 19 октября около 5:50 на автодороге "Ужгород-Самбор" недалеко от села Стрелковичи Самборского района. Предварительно водитель наехал на 62-летнюю женщину. Она умерла на месте, а водитель скрылся.

Правоохранители разыскали водителя. Им оказался 27-летний мужчина. Теперь ему сообщили о подозрении. Ему грозит лишение свободы сроком до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такового.

"Досудебное расследование продолжается. Автомобиль, которым был совершен наезд, правоохранители изъяли на спецплощадку", - сообщили в полиции.

