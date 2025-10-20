Фото: Нацполіція

Правоохоронці затримали водія BMW X5. Раніше він спричинив ДТП, в якому загинула жінка, та втік

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.

Сама аварія сталась 19 жовтня близько 5:50 на автодорозі "Ужгород-Самбір" неподалік села Стрілковичі Самбірського району. Попередньо, водій наїхав на 62-річну жінку. Вона померла на місці, а водій втік.

Правоохоронці розшукали водія. Ним виявився 27-річний чоловік. Тепер йому повідомили про підозру. Йому загрожує позбавлення волі на строк до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

"Досудове розслідування триває. Автомобіль, яким було скоєно наїзд, правоохоронці вилучили на спецмайданчик", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, у Рівному 37-річний водій легковика, який спричинив смертельну ДТП, перебуватиме під вартою. Слідчий повідомив йому про підозру за частиною 2 статті 286 КК України – порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілого.