16:42  17 октября
Украинцам советуют одеваться теплее: какой будет погода на выходные
16:13  17 октября
Переименование сквера в Чернигове в честь Трампа сочли незаконным
13:50  17 октября
На Закарпатье пограничник переправлял в Румынию сигареты и мужчин
UA | RU
UA | RU
17 октября 2025, 19:50

Смертельное ДТП во Львовской области: погибли два человека

17 октября 2025, 19:50
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

Авария произошла 17 октября на автодороге "Киев-Чоп" недалеко от села Заклад Стрыйского района. К сожалению, в ДТП погибли два человека

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.

Предварительно 81-летний водитель Jeep Grand Cherokee не справился с управлением. Автомобиль съехал с проезжей части в кювет и опрокинулся. В результате аварии погибли пассажиры: жители Львова в возрасте 64 и 72 года.

Водитель и еще один пассажир 65 лет получили травмы и госпитализированы.

Правоохранители возбудили уголовное производство. Виновнику ДТП может грозить лишение свободы сроком от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

Напомним, в Ровно 37-летний водитель легковушки, повлекший смертельное ДТП, будет находиться под стражей. Следователь сообщил ему о подозрении по части 2 статьи 286 УК Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ДТП авария Львовская область
В Киеве легковое авто отбросило на тротуар – пострадали пять человек, среди них двое детей
17 октября 2025, 18:29
В Мукачево арестовали 32-летнего водителя, сбившего насмерть пешехода в феврале 2024 года
17 октября 2025, 18:06
Не заметил на дороге: в Одесской области водитель грузовика сбил двух военных
17 октября 2025, 09:41
Все новости »
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
В Тернопольской области Mercedes перехватил авто ТЦК: похитили военнообязанного, пострадал военный
17 октября 2025, 20:29
Налог 10% на все: как законопроект №14025 ударит по миллионам украинцев
17 октября 2025, 20:12
Львовоблэнерго требует от РФ более 15 млн грн компенсации за ущерб из-за вооруженной агрессии
17 октября 2025, 19:56
Украинская делегация показала Трампу план использования "Томагавков", который может изменить ход войны
17 октября 2025, 19:37
В Закарпатье женщина подожгла дом пенсионера из-за ссоры
17 октября 2025, 19:15
Украинцы активно покупают билеты на поезд из Киева в Бухарест
17 октября 2025, 18:59
В Киевской области у реки Десна нашли боевую часть российской ракеты Х-69
17 октября 2025, 18:56
Опасная находка: в Кривом Роге среди улицы лежит дрон
17 октября 2025, 18:55
На трассе Киев-Одесса перевернулся микроавтобус: 8 пострадавших, среди них есть тяжело раненые
17 октября 2025, 18:44
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Все публикации »
Вадим Денисенко
Ирина Геращенко
Владимир Фесенко
Все блоги »