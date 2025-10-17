Фото: Нацполиция

Авария произошла 17 октября на автодороге "Киев-Чоп" недалеко от села Заклад Стрыйского района. К сожалению, в ДТП погибли два человека

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.

Предварительно 81-летний водитель Jeep Grand Cherokee не справился с управлением. Автомобиль съехал с проезжей части в кювет и опрокинулся. В результате аварии погибли пассажиры: жители Львова в возрасте 64 и 72 года.

Водитель и еще один пассажир 65 лет получили травмы и госпитализированы.

Правоохранители возбудили уголовное производство. Виновнику ДТП может грозить лишение свободы сроком от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

