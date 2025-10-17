16:42  17 октября
17 октября 2025, 18:29

В Киеве легковое авто отбросило на тротуар – пострадали пять человек, среди них двое детей

17 октября 2025, 18:29
Фото: Национальная полиция Украины
В столице столкнулись два автомобиля, после чего один из них вылетел на тротуар и травмировал прохожих, среди которых были дети

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

В Киеве правоохранители выясняют обстоятельства серьезного дорожно-транспортного происшествия, в результате которого травмировались пять человек, среди них двое детей. Авария произошла сегодня на улице Салютной в Шевченковском районе столицы.

Место ДТП в Шевченковском районе Киева

Согласно предварительной информации, столкнулись Mercedes-Benz Sprinter и BYD. От мощного удара легковой автомобиль отбросило на тротуар, где в этот момент находились пешеходы. В результате пострадали водитель BYD и его 11-летний сын, которых с травмами доставили в больницу.

Кроме того, ранения получили трое пешеходов, в том числе женщина с полуторагодовалым ребенком. Им также оказана медицинская помощь. Полиция уточняет детали инцидента, опрашивает свидетелей и устанавливает, что именно стало причиной столкновения.

На месте происшествия работают следователи по расследованию ДТП Главного управления полиции Киева и патрульные экипажи.

Ранее сообщалось, в Мукачево еще в феврале 2024 года под колесами автомобиля погиб 53-летний пешеход. Теперь, после нескольких месяцев следствия, 32-летний водитель из Кривого Рога, подозреваемый в этом смертельном ДТП, заключен под арест.

