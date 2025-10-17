16:42  17 жовтня
Українцям радять одягатися тепліше: якою буде погода на вихідні
16:13  17 жовтня
Перейменування скверу в Чернігові на честь Трампа визнали незаконним
13:50  17 жовтня
На Закарпатті прикордонник переправляв до Румунії сигарети і чоловіків
17 жовтня 2025, 19:50

Смертельна ДТП на Львівщині: загинули двоє людей

17 жовтня 2025, 19:50
Фото: Нацполіція
Аварія сталась 17 жовтня на автодорозі "Київ-Чоп" неподалік села Заклад Стрийського району. На жаль, у ДТП загинули двоє людей

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.

Попередньо, 81-річний водій Jeep Grand Cherokee не впорався з керуванням. Автівка з'їхала з проїзної частини у кювет та перекинулась. Внаслідок аварії загинули пасажири: жителі Львова віком 64 та 72 роки.

Водій та ще один пасажир 65 років отримали травми та були госпіталізовані.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Винуватцю ДТП може загрожувати позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Нагадаємо, у Рівному 37-річний водій легковика, який спричинив смертельну ДТП, перебуватиме під вартою. Слідчий повідомив йому про підозру за частиною 2 статті 286 КК України – порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілого.

ДТП аварія Львівська область
