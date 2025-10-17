Фото: Нацполіція

Аварія сталась 17 жовтня на автодорозі "Київ-Чоп" неподалік села Заклад Стрийського району. На жаль, у ДТП загинули двоє людей

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.

Попередньо, 81-річний водій Jeep Grand Cherokee не впорався з керуванням. Автівка з'їхала з проїзної частини у кювет та перекинулась. Внаслідок аварії загинули пасажири: жителі Львова віком 64 та 72 роки.

Водій та ще один пасажир 65 років отримали травми та були госпіталізовані.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Винуватцю ДТП може загрожувати позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

