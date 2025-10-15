На Львовщине будут судить мужчину за незаконную вырубку леса более чем на 90 тыс. грн
Правоохранители завершили расследование против мужчины, который незаконно срезал ели на территории Сколевского надлесничества
Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.
Обвинительный акт в отношении 50-летнего жителя Стрыйского района передан на рассмотрение суда. Мужчине инкриминируют незаконную порубку деревьев, за что ему грозит до семи лет заключения. Часть срубленной древесины представители правоохранительных органов изъяли и передали на хранение в местное лесохозяйство.
Злоумышленника разоблачили сотрудники криминальной полиции совместно со следователями и другими службами отделения полиции №3 Стрыйского районного управления, при процессуальном руководстве прокуратуры. Установлено, что мужчина рубил ели без каких-либо разрешительных документов на территории Сколевского надлесничества.
Правоохранители задержали фигуранта 19 сентября. В его автомобиле обнаружили 17 бревен незаконно срубленной древесины, которую он перевозил в свое домохозяйство. Общая сумма нанесенного ущерба превышает 90 тысяч гривен.
Досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ч.4 ст.246 Уголовного кодекса Украины ("Незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса") завершено. Обвинительный акт направлен в суд для дальнейшего рассмотрения, а максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до семи лет.
