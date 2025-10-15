18:30  15 октября
15 октября 2025, 19:44

На Львовщине будут судить мужчину за незаконную вырубку леса более чем на 90 тыс. грн

15 октября 2025, 19:44
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция Украины
Читайте також
українською мовою

Правоохранители завершили расследование против мужчины, который незаконно срезал ели на территории Сколевского надлесничества

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.

Обвинительный акт в отношении 50-летнего жителя Стрыйского района передан на рассмотрение суда. Мужчине инкриминируют незаконную порубку деревьев, за что ему грозит до семи лет заключения. Часть срубленной древесины представители правоохранительных органов изъяли и передали на хранение в местное лесохозяйство.

Злоумышленника разоблачили сотрудники криминальной полиции совместно со следователями и другими службами отделения полиции №3 Стрыйского районного управления, при процессуальном руководстве прокуратуры. Установлено, что мужчина рубил ели без каких-либо разрешительных документов на территории Сколевского надлесничества.

Правоохранители задержали фигуранта 19 сентября. В его автомобиле обнаружили 17 бревен незаконно срубленной древесины, которую он перевозил в свое домохозяйство. Общая сумма нанесенного ущерба превышает 90 тысяч гривен.

Досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ч.4 ст.246 Уголовного кодекса Украины ("Незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса") завершено. Обвинительный акт направлен в суд для дальнейшего рассмотрения, а максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до семи лет.

Ранее сообщалось, в Одесской области двое мужчин вырубили деревья более полумиллиона гривен. Их деятельность разоблачили правоохранители, и теперь фигурантам грозит до семи лет заключения.

