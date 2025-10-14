21:10  14 октября
В Одессе люди митингуют против Труханова
20:45  14 октября
В трех районах Киева частично исчез свет: что известно о причинах перебоев
16:51  14 октября
Завтра в Украине будет преобладать холодная погода
14 октября 2025, 21:13

В Днепропетровской области 32-летний мужчина украл 6 тыс. грн из ящика для пожертвований в храме

14 октября 2025, 21:13
Фото: Национальная полиция Украины
Полиция оперативно задержала мужчину, похитившего почти 6 тысяч гривен из ящика для пожертвований в храме Самаровского района

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

В селе Орловщина Самаровского района 13 октября около 18:30 произошел инцидент в Свято-Покровском храме. 32-летний мужчина открыто похитил денежные средства из ящика для пожертвований, общая сумма которых составила около 6 тысяч гривен. После этого злоумышленник покинул помещение и попытался покинуть место происшествия.

Свято-Покровский храм в Орловщине

О воровстве сразу сообщила настоятелю храма работница иконной лавки. Священник оперативно отправился на поиски подозреваемого и уже в центре поселка заметил соответствующего описанию мужчину. Он сразу вызвал полицию.

Правоохранители прибыли на место и задержали 32-летнего ранее судимого жителя другого города. В ходе первоочередных следственных действий полицейские изъяли украденные средства и другие вещественные доказательства, подтверждающие преступление.

Изъяты украденные средства и доказательства

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 186 Уголовного кодекса Украины (грабеж). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под арестом в соответствии со ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Ранее сообщалось, в Тернополе разоблачили масштабную кражу дизтоплива из локомотивного депо. Правоохранители объявили подозрение 18 работникам, в том числе машинисты, мастера цеха и бывший начальник ДЭПО.

