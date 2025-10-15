Фото: Національна поліція України

Правоохоронці завершили розслідування проти чоловіка, який незаконно зрізав ялини на території Сколівського надлісництва

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.

Обвинувальний акт щодо 50-річного мешканця Стрийського району передано на розгляд суду. Чоловіку інкримінують незаконну порубку дерев, за що йому загрожує до семи років ув’язнення. Частину зрубаної деревини правоохоронці вилучили та передали на зберігання у місцеве лісогосподарство.

Зловмисника викрили співробітники кримінальної поліції спільно зі слідчими та іншими службами відділення поліції №3 Стрийського районного управління, за процесуального керівництва прокуратури. Встановлено, що чоловік рубав ялини без будь-яких дозвільних документів на території Сколівського надлісництва.

Правоохоронці затримали фігуранта 19 вересня. У його автомобілі виявили 17 колод незаконно зрубаної деревини, яку він перевозив до свого домогосподарства. Загальна сума завданих збитків перевищує 90 тисяч гривень.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ч.4 ст.246 Кримінального кодексу України ("Незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу"), завершено. Обвинувальний акт направлено до суду для подальшого розгляду, а максимальна санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до семи років.

Раніше повідомлялося, на Одещині двоє чоловіків вирубали дерева на понад півмільйона гривень. Їхню діяльність викрили правоохоронці, і тепер фігурантам загрожує до семи років ув’язнення.