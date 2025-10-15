На Львівщині судитимуть чоловіка за незаконну вирубку лісу на понад 90 тис. грн
Правоохоронці завершили розслідування проти чоловіка, який незаконно зрізав ялини на території Сколівського надлісництва
Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.
Обвинувальний акт щодо 50-річного мешканця Стрийського району передано на розгляд суду. Чоловіку інкримінують незаконну порубку дерев, за що йому загрожує до семи років ув’язнення. Частину зрубаної деревини правоохоронці вилучили та передали на зберігання у місцеве лісогосподарство.
Зловмисника викрили співробітники кримінальної поліції спільно зі слідчими та іншими службами відділення поліції №3 Стрийського районного управління, за процесуального керівництва прокуратури. Встановлено, що чоловік рубав ялини без будь-яких дозвільних документів на території Сколівського надлісництва.
Правоохоронці затримали фігуранта 19 вересня. У його автомобілі виявили 17 колод незаконно зрубаної деревини, яку він перевозив до свого домогосподарства. Загальна сума завданих збитків перевищує 90 тисяч гривень.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ч.4 ст.246 Кримінального кодексу України ("Незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу"), завершено. Обвинувальний акт направлено до суду для подальшого розгляду, а максимальна санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до семи років.
