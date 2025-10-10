Иллюстративное фото

В суде признали военного виновным в государственной измене и дезертирстве. Он бежал в Россию после исчезновения из связи

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

Муж более 23 лет проходил военную службу. До полномасштабного вторжения он жил в Мелитополе Запорожской области. В условиях русского наступления Болбат со своей воинской частью покинул оккупированную территорию. При этом в Мелитополе осталась его жена, а на территории РФ проживает брат, с которым он продолжал общаться.

Обвиняемый был начальником группы, которая отвечала за подготовку системы государственного распознавания, то есть вводила информацию в самолет, чтобы наземная система ПВО смогла определить свой самолет летящий или чужой.

Он арендовал квартиру во Львове с двумя военными. Они слышали, как иногда он разговаривал по телефону с кем-то о военной службе в Российской федерации, но хотел ли реально служить там, свидетелю неизвестно. Также он выражал недоверие, что ВСУ удастся освободить оккупированную территорию.

В марте мужчина получил отпуск на 15 дней. Он говорил, что уедет в Турцию на отдых. Однако из Стамбула он вылетел в Москву и в Украину не вернулся. На территории РФ он дал сотрудникам ФСБ РФ доступ к своим учетным записям, аккаунтам и паролям мобильного телефона и ноутбука, которыми пользовался во время военной службы, а также передал россиянам информацию о своей воинской части, анкетные сведения личного состава и т.д.

Товарищ дезертира рассказал, что тот скучал по жене, но почему-то не хотела выезжать из оккупации. СБУ получила его переписки в мессенджерах. Следствие доказало, что бегство в Москву планировалось заранее.

С 1 апреля он уже не отвечал жене на сообщение. В протоколе НСРД отражено отключение Болбата в Telegram от аутентификации и предоставление доступа к подключению к его учетной записи посторонним лицам из-за границы.

Его приговорили к пожизненному лишению свободы с конфискацией всего имущества.

