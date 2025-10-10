12:45  10 октября
10 октября 2025, 20:40

Во Львове осудили военного, под предлогом отпуска сбежавшего в РФ

10 октября 2025, 20:40
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

В суде признали военного виновным в государственной измене и дезертирстве. Он бежал в Россию после исчезновения из связи

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

Муж более 23 лет проходил военную службу. До полномасштабного вторжения он жил в Мелитополе Запорожской области. В условиях русского наступления Болбат со своей воинской частью покинул оккупированную территорию. При этом в Мелитополе осталась его жена, а на территории РФ проживает брат, с которым он продолжал общаться.

Обвиняемый был начальником группы, которая отвечала за подготовку системы государственного распознавания, то есть вводила информацию в самолет, чтобы наземная система ПВО смогла определить свой самолет летящий или чужой.

Он арендовал квартиру во Львове с двумя военными. Они слышали, как иногда он разговаривал по телефону с кем-то о военной службе в Российской федерации, но хотел ли реально служить там, свидетелю неизвестно. Также он выражал недоверие, что ВСУ удастся освободить оккупированную территорию.

В марте мужчина получил отпуск на 15 дней. Он говорил, что уедет в Турцию на отдых. Однако из Стамбула он вылетел в Москву и в Украину не вернулся. На территории РФ он дал сотрудникам ФСБ РФ доступ к своим учетным записям, аккаунтам и паролям мобильного телефона и ноутбука, которыми пользовался во время военной службы, а также передал россиянам информацию о своей воинской части, анкетные сведения личного состава и т.д.

Товарищ дезертира рассказал, что тот скучал по жене, но почему-то не хотела выезжать из оккупации. СБУ получила его переписки в мессенджерах. Следствие доказало, что бегство в Москву планировалось заранее.

С 1 апреля он уже не отвечал жене на сообщение. В протоколе НСРД отражено отключение Болбата в Telegram от аутентификации и предоставление доступа к подключению к его учетной записи посторонним лицам из-за границы.

Его приговорили к пожизненному лишению свободы с конфискацией всего имущества.

Напомним, ранее во Львовской области судили солдата по СОЧ. Только через год службы он убегал девять раз. Самый длинный побег длился полгода. Все остальные разы он возвращался на место службы через неделю.

