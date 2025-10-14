Ілюстративне фото

Правоохоронці затримали агентів РФ, які ветували агентів. Зокрема, через них ті, яких ворог використовував для підпалів у західних областях

Про це повідомляє СБУ



У Львові викрили двох 19-річних агентів РФ. На замовлення росіян вони підпалили відділення пошти. Також вони підпалювали двері до помешкань львівʼян.

Стало відомо, що росіяни вербували хлопців, прикидаючись співробітниками СБУ. Завдання подавалисьи як боротьба проти зловмисників, які нібито дають проти України. Таким чином росіяни скористались патріотизмом хлопців.



Нагадаємо, раніше СБУ затримала агентку РФ, яка наводила російські удари на лікарні Донеччини. Наразі фігурантка перебуває під вартою.