У Львові затримали агентів РФ, які думали, що працюють на СБУ
Правоохоронці затримали агентів РФ, які ветували агентів. Зокрема, через них ті, яких ворог використовував для підпалів у західних областях
Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.
У Львові викрили двох 19-річних агентів РФ. На замовлення росіян вони підпалили відділення пошти. Також вони підпалювали двері до помешкань львівʼян.
Стало відомо, що росіяни вербували хлопців, прикидаючись співробітниками СБУ. Завдання подавалисьи як боротьба проти зловмисників, які нібито дають проти України. Таким чином росіяни скористались патріотизмом хлопців.
Нагадаємо, раніше СБУ затримала агентку РФ, яка наводила російські удари на лікарні Донеччини. Наразі фігурантка перебуває під вартою.
У Запоріжжі дезертир готував терактВсі новини »
13 жовтня 2025, 12:30У Львові засудили військового, який під приводом відпустки втік до РФ
10 жовтня 2025, 20:40На Закарпатті затримали чоловіка, який за $7 тис. планував переправити за кордон чотирьох осіб
10 жовтня 2025, 19:50
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
На Київщині під колесами Mitsubishi загинув пішохід
14 жовтня 2025, 11:38Від ідеї до бізнесу: на Харківщині молоді розкажуть, як започаткувати власну справу
14 жовтня 2025, 11:08СЗЧ і дезертирство: скільки українських військових втекли зі служби з 2022 року
14 жовтня 2025, 10:50В Києві невідомі побили військового: поліція говорить про інсценування
14 жовтня 2025, 10:29Коротко про Томагавки
14 жовтня 2025, 10:17Нічна атака дронів: ворог випустив 96 БПЛА, ППО збила 69
14 жовтня 2025, 10:03У Полтаві іноземець катував і ґвалтував жінку, яку заманив у гості: справу передали до суду
14 жовтня 2025, 09:46Петиція про позбавлення громадянства Труханова набрала 25 тисяч голосів менше ніж за добу
14 жовтня 2025, 09:34На Запоріжжі експоліцейських засудили за держзраду
14 жовтня 2025, 09:30
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Всі блоги »