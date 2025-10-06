Смертельная авария на Львовщине: пьяный водитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП

Фото: Национальная полиция

На Львовщине полицейские задержали нетрезвого водителя, совершившего смертельное ДТП и скрывшегося с места происшествия

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что авария произошла 5 октября на улице Городоцкой во Львове.

Водитель автомобиля Seat Leon совершил наезд на 76-летнего пешехода. От полученных травм мужчина погиб на месте. После этого водитель скрылся.

К поискам привлекли оперативников криминальной полиции, уголовного розыска и патрульных.

Вскоре правоохранители установили личность водителя – им оказался 33-летний житель Львовского района. Во время наезда мужчина находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Полицейские задержали его. Автомобиль изъяли и доставили на спецплощадку.

Задержанному сообщили о подозрении. Ему грозит до 10 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком от пяти до десяти лет.

Напомним, в Киевской области водитель автомобиля Audi A6 совершил наезд на пешехода. От полученных травм мужчина погиб на месте происшествия. Водитель также получил телесные повреждения, его госпитализировали.