Смертельная авария на Львовщине: пьяный водитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП
На Львовщине полицейские задержали нетрезвого водителя, совершившего смертельное ДТП и скрывшегося с места происшествия
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
Отмечается, что авария произошла 5 октября на улице Городоцкой во Львове.
Водитель автомобиля Seat Leon совершил наезд на 76-летнего пешехода. От полученных травм мужчина погиб на месте. После этого водитель скрылся.
К поискам привлекли оперативников криминальной полиции, уголовного розыска и патрульных.
Вскоре правоохранители установили личность водителя – им оказался 33-летний житель Львовского района. Во время наезда мужчина находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
Полицейские задержали его. Автомобиль изъяли и доставили на спецплощадку.
Задержанному сообщили о подозрении. Ему грозит до 10 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком от пяти до десяти лет.
Напомним, в Киевской области водитель автомобиля Audi A6 совершил наезд на пешехода. От полученных травм мужчина погиб на месте происшествия. Водитель также получил телесные повреждения, его госпитализировали.