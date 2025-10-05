Фото: Национальная полиция Украины

Во время обгона в Каневском районе автомобиль ВАЗ столкнулся с Honda CR-V, в результате чего один человек погиб

Об этом сообщает полиция Черкасской области, передает RegioNews.

В Каневском районе произошло смертельное ДТП. Авария с участием двух автомобилей – ВАЗ и Honda CR-V – произошла 4 октября недалеко от города. На место происшествия прибыли следователи и представители правоохранительных органов, которые зафиксировали обстоятельства происшествия и опросили свидетелей.

Пострадавших госпитализировали в больницу

По предварительным данным полиции, 50-летний водитель ВАЗ во время обгона выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с Honda CR-V под управлением 40-летнего водителя. В результате удара мужчина за рулем ВАЗ погиб на месте. Пассажиры обоих автомобилей – 26-летний мужчина в ВАЗ и 40-летний пассажир Honda CR-V – получили травмы и были госпитализированы.

По предварительным данным, водитель ВАЗ погиб

Правоохранители открыли уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей наказание за нарушение правил дорожного движения, повлекших смерть человека. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства аварии.

На месте ДТП работала следственно-оперативная группа, зафиксировавшая следы торможения и повреждения транспортных средств. Полиция призывает водителей быть внимательными на дорогах и соблюдать правила безопасного движения, особенно во время обгона.

Ранее сообщалось, в Киевской области произошло смертельное ДТП с участием Audi A6. 30-летний водитель автомобиля Audi A6 наехал на 38-летнего мужчину.