В Черкасской области обгон закончился смертельным ДТП – погиб водитель ВАЗ, трое пострадали
Во время обгона в Каневском районе автомобиль ВАЗ столкнулся с Honda CR-V, в результате чего один человек погиб
Об этом сообщает полиция Черкасской области, передает RegioNews.
В Каневском районе произошло смертельное ДТП. Авария с участием двух автомобилей – ВАЗ и Honda CR-V – произошла 4 октября недалеко от города. На место происшествия прибыли следователи и представители правоохранительных органов, которые зафиксировали обстоятельства происшествия и опросили свидетелей.
По предварительным данным полиции, 50-летний водитель ВАЗ во время обгона выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с Honda CR-V под управлением 40-летнего водителя. В результате удара мужчина за рулем ВАЗ погиб на месте. Пассажиры обоих автомобилей – 26-летний мужчина в ВАЗ и 40-летний пассажир Honda CR-V – получили травмы и были госпитализированы.
Правоохранители открыли уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей наказание за нарушение правил дорожного движения, повлекших смерть человека. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства аварии.
На месте ДТП работала следственно-оперативная группа, зафиксировавшая следы торможения и повреждения транспортных средств. Полиция призывает водителей быть внимательными на дорогах и соблюдать правила безопасного движения, особенно во время обгона.
