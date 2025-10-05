18:32  04 октября
С 10 октября Укрзализныця запускает ежедневный поезд Киев-Бухарест
10:38  05 октября
Смертельный пожар в Киевской области: три человека погибли, среди них двое детей
12:20  05 октября
В Киевской области водитель автомобиля Audi A6 совершил наезд – 38-летний пешеход погиб на месте
UA | RU
UA | RU
05 октября 2025, 18:00

В Черкасской области обгон закончился смертельным ДТП – погиб водитель ВАЗ, трое пострадали

05 октября 2025, 18:00
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция Украины
Читайте також
українською мовою

Во время обгона в Каневском районе автомобиль ВАЗ столкнулся с Honda CR-V, в результате чего один человек погиб

Об этом сообщает полиция Черкасской области, передает RegioNews.

В Каневском районе произошло смертельное ДТП. Авария с участием двух автомобилей – ВАЗ и Honda CR-V – произошла 4 октября недалеко от города. На место происшествия прибыли следователи и представители правоохранительных органов, которые зафиксировали обстоятельства происшествия и опросили свидетелей.

Пострадавших госпитализировали в больницу

По предварительным данным полиции, 50-летний водитель ВАЗ во время обгона выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с Honda CR-V под управлением 40-летнего водителя. В результате удара мужчина за рулем ВАЗ погиб на месте. Пассажиры обоих автомобилей – 26-летний мужчина в ВАЗ и 40-летний пассажир Honda CR-V – получили травмы и были госпитализированы.

По предварительным данным, водитель ВАЗ погиб

Правоохранители открыли уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей наказание за нарушение правил дорожного движения, повлекших смерть человека. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства аварии.

На месте ДТП работала следственно-оперативная группа, зафиксировавшая следы торможения и повреждения транспортных средств. Полиция призывает водителей быть внимательными на дорогах и соблюдать правила безопасного движения, особенно во время обгона.

Ранее сообщалось, в Киевской области произошло смертельное ДТП с участием Audi A6. 30-летний водитель автомобиля Audi A6 наехал на 38-летнего мужчину.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ДТП полиция Черкасская область авария Канев погибший пострадавшие ВАЗ Honda CR-V
В Киеве на детской площадке избили 13-летнего школьника: полиция установила троих подростков
05 октября 2025, 13:24
В Киевской области водитель автомобиля Audi A6 совершил наезд – 38-летний пешеход погиб на месте
05 октября 2025, 12:20
Массированная ночная атака РФ: более 500 дронов и 50 ракет атаковали Украину, пятеро погибших
05 октября 2025, 11:19
Все новости »
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
Правительство вводит ежемесячную доплату 4000 грн для учителей в прифронтовых громадах
05 октября 2025, 19:00
В Кривом Роге мужчина повесился в подъезде: личность 60-летнего мужчины устанавливают правоохранители
05 октября 2025, 17:10
Туман на дорогах и облачность над страной: что ожидать от погоды завтра
05 октября 2025, 16:47
На Волыни 16-летний подросток залез на крышу поезда и получил поражение током
05 октября 2025, 16:06
Президент Грузии Кавелашвили обещает ответственность за попытку штурма дворца оппозицией
05 октября 2025, 15:34
Массированная атака РФ: более 20 объектов под ударом, ПВО уничтожило сотни целей
05 октября 2025, 14:32
В Харьковской области проведут диалог власти и бизнеса: обсудят вызовы и решения для агросектора
05 октября 2025, 14:01
Война и дефицит материалов: украинцы могут готовиться к росту цен на квартиры
05 октября 2025, 13:39
В Киеве на детской площадке избили 13-летнего школьника: полиция установила троих подростков
05 октября 2025, 13:24
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Все публикации »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Владимир Фесенко
Все блоги »