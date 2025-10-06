Фото: Нацполиция

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

Предварительно за рулем Toyota Yaris был 58-летний мужчина. Он ехал в направлении областного центра. На неосвещенном участке дороги совершил наезд на 38-летнего мужчину, который находился на проезжей части. При этом Jeep Renegade и Audi A4, двигавшиеся сзади в попутном направлении, столкнулись с Toyota.

От полученных травм пешеход скончался на месте. Все водители, как показала проверка, были трезвыми.

"По факту дорожно-транспортного происшествия начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в полиции.

