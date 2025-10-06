12:44  06 октября
Синоптик предупредила об ухудшении погоды в нескольких областях
08:54  06 октября
На Кировоградщине в съемной квартире нашли мертвой 17-летнюю девушку
07:23  06 октября
В Виннице мужчина выстрелил парню в лицо – его задержали
06 октября 2025, 12:20

Смертельное ДТП на Прикарпатье: водитель сбил местного жителя

06 октября 2025, 12:20
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

Авария произошла 4 октября в Ивано-Франковской территориальной общине. Правоохранители начали расследование

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

Предварительно за рулем Toyota Yaris был 58-летний мужчина. Он ехал в направлении областного центра. На неосвещенном участке дороги совершил наезд на 38-летнего мужчину, который находился на проезжей части. При этом Jeep Renegade и Audi A4, двигавшиеся сзади в попутном направлении, столкнулись с Toyota.

От полученных травм пешеход скончался на месте. Все водители, как показала проверка, были трезвыми.

"По факту дорожно-транспортного происшествия начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее произошло смертельное ДТП в Киевской области с участием Audi A6. 30-летний водитель автомобиля Audi A6 наехал на 38-летнего мужчину.

ДТП авария Ивано-Франковская область
В Киевской области внедорожник вылетел с дороги и врезался в столб: погибли два человека
04 октября 2025, 19:08
Ночная авария в Одессе: BMW влетел в дерево, один человек погиб
04 октября 2025, 15:27
В Полтавской области мотоцикл вылетел с дороги и врезался в дерево: водитель погиб
04 октября 2025, 11:23
На Днепропетровщине будут судить чиновника филиала "Укрзализныци" и директора подрядной компании за хищение более 6,7 млн грн бюджетных средств
06 октября 2025, 15:31
Харьков готовится к самой сложной зиме за все годы войны
06 октября 2025, 15:29
Фиктивные поставки РЭБ и дронов: в Луганской области злоумышленники украли у общины почти 6 млн грн
06 октября 2025, 15:11
Мать из Днепра получила 10 лет за создание детского порно с собственным сыном
06 октября 2025, 15:08
На Житомирщине женщина избила односельчанку деревянной доской – потерпевшая умерла
06 октября 2025, 14:58
В Одесской области наладили незаконный экспорт сои
06 октября 2025, 14:57
В Киеве с 2026 года введут цифровые пропуски во время комендантского часа
06 октября 2025, 14:49
У семьи бывшего руководителя ТЦК Харькова нашли люксовые авто стоимостью более 3 млн грн
06 октября 2025, 14:42
На Днепропетровщине пьяная мать покусала сына
06 октября 2025, 14:31
На Львовщине будут судить правоохранителя, сфальсифицировавшего протокол, чтобы "прикрыть" чиновника за пьяное ДТП
06 октября 2025, 14:11
