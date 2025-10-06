Смертельна аварія на Львівщині: п'яний водій збив пішохода та втік із місця ДТП

Фото: Національна поліція

На Львівщині поліцейські затримали нетверезого водія, який скоїв смертельну ДТП та втік із місця події

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що аварія сталася 5 жовтня на вулиці Городоцькій у Львові.

Водій автомобіля Seat Leon здійснив наїзд на 76-річного пішохода. Від отриманих травм чоловік загинув на місці. Після цього кермувальник утік.

До пошуків залучили оперативників кримінальної поліції, карного розшуку та патрульних.

Невдовзі правоохоронці встановили особу водія – ним виявився 33-річний мешканець Львівського району. Під час наїзду чоловік перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння.

Поліцейські затримали його. Автомобіль вилучили та доставили на спецмайданчик.

Затриманому повідомили про підозру. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п'яти до десяти років.

