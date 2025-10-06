12:44  06 жовтня
Синоптик попередила про погіршення погоди в кількох областях
08:54  06 жовтня
На Кіровоградщині в орендованій квартирі знайшли мертвою 17-річну дівчину
07:23  06 жовтня
У Вінниці чоловік вистрілив хлопцю в обличчя – його затримали
06 жовтня 2025, 13:49

Смертельна аварія на Львівщині: п'яний водій збив пішохода та втік із місця ДТП

06 жовтня 2025, 13:49
Фото: Національна поліція
На Львівщині поліцейські затримали нетверезого водія, який скоїв смертельну ДТП та втік із місця події

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що аварія сталася 5 жовтня на вулиці Городоцькій у Львові.

Водій автомобіля Seat Leon здійснив наїзд на 76-річного пішохода. Від отриманих травм чоловік загинув на місці. Після цього кермувальник утік.

До пошуків залучили оперативників кримінальної поліції, карного розшуку та патрульних.

Невдовзі правоохоронці встановили особу водія – ним виявився 33-річний мешканець Львівського району. Під час наїзду чоловік перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння.

Поліцейські затримали його. Автомобіль вилучили та доставили на спецмайданчик.

Затриманому повідомили про підозру. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п'яти до десяти років.

Нагадаємо, на Київщині водій автомобіля Audi A6 скоїв наїзд на пішохода. Від отриманих травм чоловік загинув на місці події. Водій також отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.

Львівська область ДТП пішохід водій алкоголь поліція
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
