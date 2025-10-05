Фото: Национальная полиция Украины

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

В городе Обухов в Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. На одной из улиц города автомобиль сбил пешехода, пересекавшего проезжую часть по ходу движения транспортного средства.

Согласно предварительным данным полиции, 30-летний водитель автомобиля Audi A6 наехал на 38-летнего мужчину. От полученных травм пешеход погиб на месте происшествия. Водитель также получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение.

Водитель и пешеход получили травмы разной степени

На месте аварии работали следователи и правоохранители, которые фиксировали обстоятельства происшествия и опросили свидетелей. Следственное управление полиции Киевской области начало досудебное расследование по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека.

