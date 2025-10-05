18:32  04 октября
С 10 октября Укрзализныця запускает ежедневный поезд Киев-Бухарест
10:38  05 октября
Смертельный пожар в Киевской области: три человека погибли, среди них двое детей
12:20  05 октября
В Киевской области водитель автомобиля Audi A6 совершил наезд – 38-летний пешеход погиб на месте
Фото: Национальная полиция Украины
В Обухове полиция расследует обстоятельства смертельной аварии

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

В городе Обухов в Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. На одной из улиц города автомобиль сбил пешехода, пересекавшего проезжую часть по ходу движения транспортного средства.

Согласно предварительным данным полиции, 30-летний водитель автомобиля Audi A6 наехал на 38-летнего мужчину. От полученных травм пешеход погиб на месте происшествия. Водитель также получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение.

Водитель и пешеход получили травмы разной степени

На месте аварии работали следователи и правоохранители, которые фиксировали обстоятельства происшествия и опросили свидетелей. Следственное управление полиции Киевской области начало досудебное расследование по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека.

Ранее сообщалось, в Киевской области произошло смертельное ДТП с участием внедорожника, который вылетел с дороги и врезался в столб. Полиция расследует обстоятельства аварии, в которой погибли двое молодых мужчин.

