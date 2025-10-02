15:47  02 октября
Конфликт в очереди к кассе: в Киеве парень избил девушку в магазине из-за замечания
10:58  02 октября
Взятка в 8000 долларов за побег из части: на Днепропетровщине разоблачили сговор военных
13:57  02 октября
На трассе в Одесской области легковушка врезалась в грузовик: погибли мать и дочь, пострадала бабушка
02 октября 2025, 17:30

Превращал уклонистов в студентов: в Харькове разоблачили схему проректора вуза, который планировал бежать в РФ

02 октября 2025, 17:30
Фото: СБУ
СБУ задержала проректора одного из Харьковских университетов. Он вместе с сотрудниками организовал схему уклонения от мобилизации.

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

46-летний проректор, депутат Харьковского областного совета от запрещенной пророссийской партии "ОПЗЖ" организовал противоправную схему уклонения от мобилизации из-за фиктивного студенчества. Он также привлек к схеме коллег из другого учебного заведения.

В прошлом году они оформляли документы для "студентов" и внесли ложные данные в Единую государственную электронную базу по вопросам образования (ЕДЕБО). Впоследствии уклонявшиеся получали незаконные отсрочки от мобилизации. При этом они не посещали занятия, не сдавали экзамены.

Правоохранители задокументировали по меньшей мере семь таких случаев. Проректор и его сообщники задержаны.

Проректор также поддерживает контакты с бывшими членами запрещенных пророссийских партий и участниками "харьковской весны" 2014 года. Они находятся на территории РФ. Сам проректор также искал там недвижимость стоимостью около полумиллиона долларов.

Однако он так и не успел бежать в Россию. Теперь ему и его подельникам грозит заключение до восьми лет.

Напомним, в Киеве разоблачили чиновника Минобороны, который за 10 тысяч долларов устраивал призывников на критически важное предприятие ради бронирования. Задержанный заключен под стражу.

