Фото: ГПСУ

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

Трое жителей Киевской и Полтавской областей подготовились к походу: они приобрели так называемые "плащи-невидимки", которые должны были защищать от тепловизионных камер. Ночью группа отправилась к границе, но перед последним отрезком пути остановилась отдохнуть в заброшенном здании. Там их и задержали пограничники.

Выяснилось, что мужчины обратились в телеграм-канал, где купили электронную карту с маршрутом в Молдову в обход пунктов пропуска. За это заплатили по 4,5 доллара.

На задержанных составили админпротоколы за попытку незаконного пересечения границы.

Напомним, ранее в Одесской области задержали группу мужчин, которые заплатили по $8 тысяч за побег за границу. Семь мужчин пытались нелегально попасть в Молдову.