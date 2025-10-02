Фото: полиция

Правоохранители разоблачили двух водителей международного рейсового автобуса, организовавших канал незаконной переправки военнообязанных за границу

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водители-напарники подробно инструктировали своих "клиентов", как избежать таможенного и пограничного контроля, а затем перевозили их в салоне автобуса через пункт пропуска в Польшу.

Правоохранители 26 сентября задержали обоих дельцов. Им объявили подозрение в незаконной переправке лиц через госграницу (ч.2 ст.332 УКУ).

Фигурантам грозит от пяти до семи лет заключения.

Досудебное расследование продолжается.

