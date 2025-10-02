Во Львовской области задержали водителей автобуса, которые переправляли уклонистов в Польшу
Правоохранители разоблачили двух водителей международного рейсового автобуса, организовавших канал незаконной переправки военнообязанных за границу
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Водители-напарники подробно инструктировали своих "клиентов", как избежать таможенного и пограничного контроля, а затем перевозили их в салоне автобуса через пункт пропуска в Польшу.
Правоохранители 26 сентября задержали обоих дельцов. Им объявили подозрение в незаконной переправке лиц через госграницу (ч.2 ст.332 УКУ).
Фигурантам грозит от пяти до семи лет заключения.
Досудебное расследование продолжается.
Напомним, на Прикарпатье правоохранитель пытался наладить схему побега уклонистов в Румынию. Его разоблачили уже при попытке провести первого "клиента".