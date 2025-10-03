Фіктивні діагнози й підроблені довідки: на Львівщині лікарі допомагали ухилянтам виїхати за кордон

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Львівська прокуратура передала до суду справу трьох організаторів та двох лікарів, які допомагали ухилянтам через підробку меддовідок

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, до угруповання входили мешканець Львівщини та двоє жителів Тернопільщини. Вони за 5-15 тисяч доларів допомагали військовозобов'язаним чоловікам уникати призову та виїжджати за межі України.

До схеми були залучені двоє лікарів, які оформлювали фіктивне стаціонарне лікування та видавали підроблені медичні документи з вигаданими діагнозами. На їхній основі чоловіків визнавали непридатними до служби та знімали з військового обліку, що відкривало шлях до незаконного перетину кордону.

У деяких випадках організатор сам підробляв документи.

Слідство встановило, що послугами групи скористалися щонайменше 18 чоловіків.

Членам організованої групи інкримінують перешкоджання діяльності ЗСУ та організацію незаконного переправлення осіб через кордон. Організатору також висунуто обвинувачення у підробці документів та шахрайстві.

Лікарів обвинувачують у пособництві та підробці документів. Одному з них додатково інкримінують пособництво в організації незаконного переправлення чоловіків за кордон.

За клопотанням прокуратури всіх членів групи взято під варту без права внесення застави, а лікарів звільнено з посад.

Нагадаємо, нещодавно правоохоронці викрили шість нових схем ухилення від мобілізації та затримали вісьмох організаторів. За даними слідства, за гроші від 5 до 20 тисяч доларів ділки оформлювали фіктивні документи для уникнення призову, або переправляли ухилянтів за кордон поза пунктами пропуску.