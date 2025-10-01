13:10  01 жовтня
Наслідки зливи в Одесі: автобус і авто провалилися під землю
09:58  01 жовтня
До Києва з неанонсованим візитом приїхала принцеса Анна
09:34  01 жовтня
У Мукачеві 11-річний хлопець стріляв із револьвера на вулиці
UA | RU
UA | RU
01 жовтня 2025, 13:35

Запросили на побачення: у Львові російські агенти планували підірвати українських військових

01 жовтня 2025, 13:35
Читайте также на русском языке
Фото: СБУ
Читайте также
на русском языке

У Львові російські спецслужби намагались здійснити кілька терактів. Робили вони це за допомогою фейкових побачень

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

Російські агенти створили фейкові жіночі акаунти в соціальній мережі. Згодом вони під цими жіночими іменами знайомились з потенційними "цілями". Двоє українських військових отримали "запрошення" зустрітися. З'ясувалось, що в тих локаціях були закладені вибухівки.

Правоохоронці заздалегідь нейтралізували вибухівки, врятувавши життя захисників.

Нагадаємо, раніше у Вінниці затримали російських агентів, які готували два теракти. Фігуранти мали закласти саморобну вибухівку під авто українського воїна, якого окупанти сподівалися ліквідувати дистанційно. Відомо, що до теракту вони готувались завчасно: приїхали до Вінниці та орендували квартиру за гроші російської спецслужби.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
СБУ теракт Львів
В Одесі доцентка-агентка ФСБ збирала дані про військових і коригувала удари
26 вересня 2025, 10:21
На Дніпропетровщині засудили чоловіка за замах на теракт
25 вересня 2025, 15:55
У Херсоні медбрат коригував удари росіян по місту: СБУ затримала агента ФСБ
24 вересня 2025, 10:46
Всі новини »
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
Корупція у військових частинах на Чернігівщині та Житомирщині: посадовцям загрожує тюрма
01 жовтня 2025, 13:59
Вплив на ТЦК за 16 тисяч доларів: на Тернопільщині судили ділка
01 жовтня 2025, 13:55
Після смерті дев'яти людей в Одесі Зеленський ініціював перевірку всіх служб
01 жовтня 2025, 13:45
Наслідки зливи в Одесі: автобус і авто провалилися під землю
01 жовтня 2025, 13:10
Підпал пошти у Львові: поліція затримала 19-річного зловмисника
01 жовтня 2025, 12:47
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
01 жовтня 2025, 12:16
На Прикарпатті під час пожежі загинули двоє людей
01 жовтня 2025, 12:10
Півтори тижні у шлюбі: вдова загиблого під час атаки у Дніпрі розповіла про смерть коханого
01 жовтня 2025, 11:59
81% українців вважають, що держава була неготова до вторгнення РФ – КМІС
01 жовтня 2025, 11:45
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Всі публікації »
Тарас Загородній
Віктор Шлінчак
Юрій Касьянов
Всі блоги »