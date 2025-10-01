Фото: СБУ

У Львові російські спецслужби намагались здійснити кілька терактів. Робили вони це за допомогою фейкових побачень

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

Російські агенти створили фейкові жіночі акаунти в соціальній мережі. Згодом вони під цими жіночими іменами знайомились з потенційними "цілями". Двоє українських військових отримали "запрошення" зустрітися. З'ясувалось, що в тих локаціях були закладені вибухівки.

Правоохоронці заздалегідь нейтралізували вибухівки, врятувавши життя захисників.

Нагадаємо, раніше у Вінниці затримали російських агентів, які готували два теракти. Фігуранти мали закласти саморобну вибухівку під авто українського воїна, якого окупанти сподівалися ліквідувати дистанційно. Відомо, що до теракту вони готувались завчасно: приїхали до Вінниці та орендували квартиру за гроші російської спецслужби.