01:30  24 сентября
"Океана Эльзы" могло бы не существовать: Святослав Вакарчук раскрыл первое имя группы
07:12  24 сентября
Конфликт на уроке физкультуры: в Винницкой области учителю сообщили о подозрении
09:38  24 сентября
В Черниговской области обнаружили мертвой 13-летнюю девочку
UA | RU
UA | RU
24 сентября 2025, 10:46

В Херсоне медбрат корректировал удары россиян по городу: СБУ задержала агента ФСБ

24 сентября 2025, 10:46
Читайте також українською мовою
Фото: СБУ
Читайте також
українською мовою

СБУ задержала в Херсоне еще одного агента ФСБ. Им оказался 26-летний медбрат городской больницы, завербованный российскими спецслужбами

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

Агент передавал врагу данные для корректировки воздушных ударов по городу и его окрестностям. Среди основных целей россиян были запасные командные пункты, склады по логистике, позиции украинской ПВО и блокпосты.

Оккупанты также рассчитывали, что агент передаст им координаты оборонных линий на подступах к Херсону. По этим данным враг планировал наносить комбинированные удары дронами-камикадзе и сверхтяжелыми авиабомбами.

По материалам дела, фигурант собирал информацию по дороге на работу и обратно. В маршрутке он снимал на телефон позиции украинских защитников. Затем на рабочем месте в больнице мужчина наносил координаты военных объектов на Google Maps и передавал их ФСБ через мессенджер.

Сотрудники СБУ разоблачили агента, задокументировали его деятельность и приняли меры для безопасности украинских военных позиций. Во время завершающего этапа спецоперации злоумышленника задержали.

Следствие выяснило, что медика завербовал бывший сосед, который после освобождения Херсона уехал в Россию и начал сотрудничать с ФСБ.

Во время обысков у задержанного изъяли смартфон с доказательствами выполнения задач в пользу врага.

Фигуранту объявили подозрение ч. 3 ст. 114-2 УК Украины (несанкционированное распространение информации о движении, перемещении или размещении ВСУ).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним, ранее в Запорожье задержали местного жителя, работавшего на российские спецслужбы в качестве корректировщика ударов. Мужчина должен был собирать для врага координаты для наведения ракет и дронов на город.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Херсон задержание СБУ агент рф корректировщик обстрелы
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
15 сентября 2025
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Украинцы уже "разобрались" в страшном преступлении и назначили виновных, каждый своего, игнорируя факты и даже здравый смысл
12 сентября 2025
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Полтавскую областную военную власть, нынешнюю и прежнюю, обвинили в многомиллионных сделках во время строительства оборонительных сооружений
Неожиданный Трамп: что изменилось в отношении президента США к Украине
24 сентября 2025, 11:17
На Днепропетровщине произошло ДТП с участием полицейского: погиб водитель скутера, пострадал ребенок
24 сентября 2025, 10:31
В Одесской области задержали группу мужчин, которые заплатили по $8 тысяч за побег в Молдову
24 сентября 2025, 10:12
РФ ночью запустила по Украине 152 беспилотника: силы ПВО обезвредили 126
24 сентября 2025, 09:50
В Черниговской области обнаружили мертвой 13-летнюю девочку
24 сентября 2025, 09:38
Ночная атака на Харьков: из-за удара по энергообъекту есть проблемы со светом
24 сентября 2025, 09:24
Краматорск ночью дважды атаковали дроны: в многоэтажке возник пожар
24 сентября 2025, 09:05
Последствия ночных атак на Днепропетровщине: поврежденные дома, ЛЭП и авто
24 сентября 2025, 08:52
"Трупы в зарослях" и мрамор: речь Трампа в ООН
24 сентября 2025, 08:39
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Геннадий Друзенко
Вадим Денисенко
Все блоги »