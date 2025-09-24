В Херсоне медбрат корректировал удары россиян по городу: СБУ задержала агента ФСБ
СБУ задержала в Херсоне еще одного агента ФСБ. Им оказался 26-летний медбрат городской больницы, завербованный российскими спецслужбами
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.
Агент передавал врагу данные для корректировки воздушных ударов по городу и его окрестностям. Среди основных целей россиян были запасные командные пункты, склады по логистике, позиции украинской ПВО и блокпосты.
Оккупанты также рассчитывали, что агент передаст им координаты оборонных линий на подступах к Херсону. По этим данным враг планировал наносить комбинированные удары дронами-камикадзе и сверхтяжелыми авиабомбами.
По материалам дела, фигурант собирал информацию по дороге на работу и обратно. В маршрутке он снимал на телефон позиции украинских защитников. Затем на рабочем месте в больнице мужчина наносил координаты военных объектов на Google Maps и передавал их ФСБ через мессенджер.
Сотрудники СБУ разоблачили агента, задокументировали его деятельность и приняли меры для безопасности украинских военных позиций. Во время завершающего этапа спецоперации злоумышленника задержали.
Следствие выяснило, что медика завербовал бывший сосед, который после освобождения Херсона уехал в Россию и начал сотрудничать с ФСБ.
Во время обысков у задержанного изъяли смартфон с доказательствами выполнения задач в пользу врага.
Фигуранту объявили подозрение ч. 3 ст. 114-2 УК Украины (несанкционированное распространение информации о движении, перемещении или размещении ВСУ).
Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.
Напомним, ранее в Запорожье задержали местного жителя, работавшего на российские спецслужбы в качестве корректировщика ударов. Мужчина должен был собирать для врага координаты для наведения ракет и дронов на город.