Фото: СБУ

СБУ задержала в Херсоне еще одного агента ФСБ. Им оказался 26-летний медбрат городской больницы, завербованный российскими спецслужбами

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

Агент передавал врагу данные для корректировки воздушных ударов по городу и его окрестностям. Среди основных целей россиян были запасные командные пункты, склады по логистике, позиции украинской ПВО и блокпосты.

Оккупанты также рассчитывали, что агент передаст им координаты оборонных линий на подступах к Херсону. По этим данным враг планировал наносить комбинированные удары дронами-камикадзе и сверхтяжелыми авиабомбами.

По материалам дела, фигурант собирал информацию по дороге на работу и обратно. В маршрутке он снимал на телефон позиции украинских защитников. Затем на рабочем месте в больнице мужчина наносил координаты военных объектов на Google Maps и передавал их ФСБ через мессенджер.

Сотрудники СБУ разоблачили агента, задокументировали его деятельность и приняли меры для безопасности украинских военных позиций. Во время завершающего этапа спецоперации злоумышленника задержали.

Следствие выяснило, что медика завербовал бывший сосед, который после освобождения Херсона уехал в Россию и начал сотрудничать с ФСБ.

Во время обысков у задержанного изъяли смартфон с доказательствами выполнения задач в пользу врага.

Фигуранту объявили подозрение ч. 3 ст. 114-2 УК Украины (несанкционированное распространение информации о движении, перемещении или размещении ВСУ).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним, ранее в Запорожье задержали местного жителя, работавшего на российские спецслужбы в качестве корректировщика ударов. Мужчина должен был собирать для врага координаты для наведения ракет и дронов на город.