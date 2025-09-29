В центре Львова подрались две днепрянки: полиция выясняет детали

Иллюстративное фото: из открытых источников

Во Львове полицейские выясняют обстоятельства потасовки, которая произошла на проспекте Шевченко

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По предварительной информации, между двумя знакомыми жителями Днепра – 16 и 21 лет – возник конфликт, который перерос в драку. Старшая из девушек нанесла младшей телесные повреждения.

Событие остановили неравнодушные прохожие, среди которых был мужчина на инвалидной коляске. Отрывок видео инцидента появился в соцсетях.

На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа, участковые офицеры Львовского районного управления полиции №1 и патрульные.

Правоохранители установили всех участников конфликта и выясняют все обстоятельства, решается вопрос о правовой квалификации происшествия.

Напомним, недавно в Львове полиция идентифицировала лиц, причастных к нападению на 18-летнюю девушку, произошедшем 21 сентября на улице Линкольна. По факту инцидента начато уголовное производство.