10:10  29 вересня
У Карпатах випав перший сніг: на горі Піп Іван -3° та вітер
09:06  29 вересня
У Києві чоловік ошукав вдову військового на пів мільйона гривень
08:16  29 вересня
У центрі Львова побилися дві дніпрянки: поліція з'ясовує деталі
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
У Львові поліцейські з'ясовують обставини бійки, що сталася на проспекті Шевченка

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За попередньою інформацією, між двома знайомими мешканками Дніпра – 16 та 21 років – виник конфлікт, який переріс у бійку. Старша з дівчат завдала молодшій тілесних ушкоджень.

Подію зупинили небайдужі перехожі, серед яких був чоловік на інвалідному візку. Уривок відео інциденту з'явився в соцмережах.

На місце події прибули слідчо-оперативна група, дільничні офіцери Львівського районного управління поліції №1 та патрульні.

Правоохоронці встановили всіх учасників конфлікту й наразі з'ясовують усі обставини, вирішується питання щодо правової кваліфікації події.

Нагадаємо, нещодавно у Львові поліція ідентифікувала осіб, причетних до нападу на 18-річну дівчину, що стався 21 вересня на вулиці Лінкольна. За фактом інциденту розпочато кримінальне провадження.

Львів поліція конфлікт бійка свідки дівчата
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
