У центрі Львова побилися дві дніпрянки: поліція з'ясовує деталі

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Львові поліцейські з'ясовують обставини бійки, що сталася на проспекті Шевченка

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За попередньою інформацією, між двома знайомими мешканками Дніпра – 16 та 21 років – виник конфлікт, який переріс у бійку. Старша з дівчат завдала молодшій тілесних ушкоджень.

Подію зупинили небайдужі перехожі, серед яких був чоловік на інвалідному візку. Уривок відео інциденту з'явився в соцмережах.

На місце події прибули слідчо-оперативна група, дільничні офіцери Львівського районного управління поліції №1 та патрульні.

Правоохоронці встановили всіх учасників конфлікту й наразі з'ясовують усі обставини, вирішується питання щодо правової кваліфікації події.

Нагадаємо, нещодавно у Львові поліція ідентифікувала осіб, причетних до нападу на 18-річну дівчину, що стався 21 вересня на вулиці Лінкольна. За фактом інциденту розпочато кримінальне провадження.