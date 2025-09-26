00:50  26 сентября
В Украине подорожали яйца: какие теперь цены
08:50  26 сентября
В Сумской области мужчина подорвался на мине, собирая грибы
08:32  26 сентября
В Киеве директор автошколы продавала фиктивные свидетельства об обучении
26 сентября 2025, 17:19

Во Львовской области полицейский на авто сбил лося: погиб 63-летний пассажир

26 сентября 2025, 17:19
Фото: иллюстративное
На автодороге в Шептицком районе легковое авто полиции врезалось в лося, что привело к гибели пассажира и госпитализации водителя

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции во Львовской области, передает RegioNews.

В пятницу, 26 сентября, на автодороге "Жовква-Шептицкий" недалеко от города Великие Мосты Шептицкого района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием полицейского и лося. В результате аварии погиб 63-летний пассажир легкового автомобиля, водитель получил травмы и был госпитализирован.

Согласно предварительным данным от правоохранителей, водитель автомобиля Skoda Octavia, сотрудник полиции Львовщины, совершил наезд на внезапно выбежавшего на проезжую часть животного. Пассажир погиб на месте происшествия от полученных травм, водитель получил телесные повреждения. Признаков опьянения у него не обнаружено.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, в Киевской области произошла авария со смертельным исходом. Водитель сбил пенсионерку и скрылся с места ДТП. Что известно о состоянии пострадавшей и обстоятельствах, которые могут изменить ход расследования.

26 сентября 2025
