У Львові зіткнулися два авто: травмовані водій і пасажирка
У столиці показали Інститут кардіології після удару РФ
У Києві після нічної атаки на дорогах лежать уламки ракет
У Львові зіткнулися два авто: травмовані водій і пасажирка

У Львові 27 вересня близько 20:30 на перехресті вулиць Городоцької та Патона сталась дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів Audi E-Tron та Opel Corsa

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За попередніми даними, Audi керував 18-річний мешканець Львівського району, а за кермом Opel перебував 28-річний львів'янин.

Внаслідок зіткнення водій Opel та його 29-річна пасажирка отримали тілесні ушкодження і були доставлені до лікарні.

За фактом події слідчі відкрили кримінальне провадження. Винуватцю ДТП світить обмеження волі до трьох років та позбавлення права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Поліцейські продовжують встановлювати обставини ДТП.

Нагадаємо, на Київщині сталася аварія зі смертельним наслідком. Водій збив пенсіонерку і втік з місця ДТП. Правоохоронці знайшли авто за місцем проживання водія. Перевірка показала, що він був у стані алкогольного сп'яніння.

