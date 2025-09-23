На Львовщине – две смерти от лептоспироза только за сентябрь

Иллюстративное фото: из открытых источников

В сентябре на Львовщине зафиксировано два смертельных исхода от лептоспироза

Об этом сообщил Львовский областной центр контроля и профилактики заболеваний, передает RegioNews.

Так, 65-летний житель Шептицкого района попал в больницу в начале месяца в тяжелом состоянии – через неделю после появления первых симптомов. Эпидемиологи выяснили, что мужчина занимался рыболовством на реке Западный Буг.

Второй летальный случай произошел 17 сентября: от опасной инфекции скончалась 57-летняя жительница Львовского района. Ее дочь рассказала, что первые признаки болезни появились еще 6 сентября: тошнота, рвота, боль в икрах, желтуха.

Несмотря на это, женщина продолжала работать на огороде и 15 сентября даже торговала овощами. За день до смерти температура поднялась до 40°C. Когда больная в тяжелом состоянии была доставлена в реанимацию Львовской областной инфекционной клинической больницы, у нее почти не работали почки и печень. Медики не смогли ее спасти.

Всего за 2025 год уже три человека скончались от лептоспироза в регионе.

Что известно об опасной болезни

Лептоспироз – особенно опасная инфекция, которую человек может получить от животных.

Болезнь не передается от человека человеку. Заражение происходит из-за питания или контакта с зараженной водой или другими источниками, даже через здоровую, но влажную кожу.

Лептоспироз имеет сезонность и чаще всего встречается в летне-осенний период.

В 90% случаев лептоспироз начинается с неспецифических симптомов, таких как повышенная температура и конъюнктивит. В то же время есть и более характерные признаки болезни:

сильные боли в мышцах, особенно в икрах, которые усиливаются при нажатии

геморрагический синдром – патологическая кровоточивость.

Напомним, летом в Ивано-Франковске умер пациент с лептоспирозом. У мужчины была острая почечная недостаточность, ему проводили диализ, но спасти его не удалось.