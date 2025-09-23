11:45  23 сентября
В Киеве водитель скрылся после смертельного ДТП: его будут судить
09:43  23 сентября
$6 500 за молчание о СОЧ: хмельницкие полицейские заблокировали коррупционную схему
07:39  23 сентября
Избили и ограбили: полиция задержала подозреваемых в грабеже в Киеве
UA | RU
UA | RU
23 сентября 2025, 11:51

На Львовщине – две смерти от лептоспироза только за сентябрь

23 сентября 2025, 11:51
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В сентябре на Львовщине зафиксировано два смертельных исхода от лептоспироза

Об этом сообщил Львовский областной центр контроля и профилактики заболеваний, передает RegioNews.

Так, 65-летний житель Шептицкого района попал в больницу в начале месяца в тяжелом состоянии – через неделю после появления первых симптомов. Эпидемиологи выяснили, что мужчина занимался рыболовством на реке Западный Буг.

Второй летальный случай произошел 17 сентября: от опасной инфекции скончалась 57-летняя жительница Львовского района. Ее дочь рассказала, что первые признаки болезни появились еще 6 сентября: тошнота, рвота, боль в икрах, желтуха.

Несмотря на это, женщина продолжала работать на огороде и 15 сентября даже торговала овощами. За день до смерти температура поднялась до 40°C. Когда больная в тяжелом состоянии была доставлена в реанимацию Львовской областной инфекционной клинической больницы, у нее почти не работали почки и печень. Медики не смогли ее спасти.

Всего за 2025 год уже три человека скончались от лептоспироза в регионе.

Что известно об опасной болезни

Лептоспироз – особенно опасная инфекция, которую человек может получить от животных.

Болезнь не передается от человека человеку. Заражение происходит из-за питания или контакта с зараженной водой или другими источниками, даже через здоровую, но влажную кожу.

Лептоспироз имеет сезонность и чаще всего встречается в летне-осенний период.

В 90% случаев лептоспироз начинается с неспецифических симптомов, таких как повышенная температура и конъюнктивит. В то же время есть и более характерные признаки болезни:

  • сильные боли в мышцах, особенно в икрах, которые усиливаются при нажатии
  • геморрагический синдром – патологическая кровоточивость.

Напомним, летом в Ивано-Франковске умер пациент с лептоспирозом. У мужчины была острая почечная недостаточность, ему проводили диализ, но спасти его не удалось.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
смерть болезнь медики лептоспироз Львовская область больница симптомы
На Льовщине разоблачили банду, которая требовала деньги у сирот-переселенцев: суд вынес приговор
23 сентября 2025, 08:16
На Львовщине задержали мужчину, который взорвал гранату в Зимней Воде
22 сентября 2025, 12:37
Во Львовской области таможенники изъяли "препараты для омоложения" и духи на 1,3 млн грн
22 сентября 2025, 09:44
Все новости »
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
15 сентября 2025
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Украинцы уже "разобрались" в страшном преступлении и назначили виновных, каждый своего, игнорируя факты и даже здравый смысл
12 сентября 2025
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Полтавскую областную военную власть, нынешнюю и прежнюю, обвинили в многомиллионных сделках во время строительства оборонительных сооружений
В Харьковской области мать-одиночка работала на россиян
23 сентября 2025, 13:05
500 долларов за фиктивный диагноз: полиция задержала кардиолога в Тернополе
23 сентября 2025, 12:58
Технические проблемы в Резерв+: что нужно знать военнообязанным
23 сентября 2025, 12:41
Киевлянка рассылала психотропы под видом косметики: полиция задержала ее
23 сентября 2025, 12:26
В Киеве водитель скрылся после смертельного ДТП: его будут судить
23 сентября 2025, 11:45
Минута молчания в Киеве: когда будут останавливать движение на Крещатике, а когда нет
23 сентября 2025, 11:29
Харьковщина под обстрелами: один человек погиб, повреждены дома и энергосети
23 сентября 2025, 11:13
Агента ФСБ в Хмельницком поймали "на горячем": собирал координаты для ударов по Украине
23 сентября 2025, 10:56
COVID-19 в Украине: за неделю зафиксировано 19 смертей и почти 12 тысяч новых случаев
23 сентября 2025, 10:42
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Все публикации »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Юрий Касьянов
Все блоги »