Фото: Львовская таможня

На границе с Польшей таможенники остановили незаконный ввоз товаров более чем на 1,3 млн гривен

Об этом сообщает Львовская таможня, передает RegioNews.

В пункте пропуска "Угринов - Долгобычев" таможенники во время осмотра микроавтобуса Mercedes, которым управляла 37-летняя жительница Ровенщины, обнаружили 180 шприц-ручек MOTS-c. Этот препарат используют для повышения выносливости, улучшения обмена веществ, омоложения и похудения.

Женщина выбрала для прохождения "зеленый коридор" и утверждала, что не знала о характеристиках груза, якобы переданного ей в Германии для перевозки в Украину. По предварительным оценкам стоимость изъятого составляет около 900 тыс. грн.

Еще одну находку таможенники зафиксировали в Краковке. Там во время проверки рейсового автобуса "Прага – Каменец-Подольский" у водителя обнаружили 96 незадекларированных тестеров парфюмерии Chanel на сумму около 400 тыс. грн.

По обоим случаям составлены протоколы о нарушении таможенных правил.

Напомним, ранее на границе на Львовщине остановили грузовик с товарами на 6 млн грн. Под видом гуманитарной помощи пытались провезти шубы, одежду и медицинское оборудование.