Во Львовской области таможенники изъяли "препараты для омоложения" и духи на 1,3 млн грн
На границе с Польшей таможенники остановили незаконный ввоз товаров более чем на 1,3 млн гривен
Об этом сообщает Львовская таможня, передает RegioNews.
В пункте пропуска "Угринов - Долгобычев" таможенники во время осмотра микроавтобуса Mercedes, которым управляла 37-летняя жительница Ровенщины, обнаружили 180 шприц-ручек MOTS-c. Этот препарат используют для повышения выносливости, улучшения обмена веществ, омоложения и похудения.
Женщина выбрала для прохождения "зеленый коридор" и утверждала, что не знала о характеристиках груза, якобы переданного ей в Германии для перевозки в Украину. По предварительным оценкам стоимость изъятого составляет около 900 тыс. грн.
Еще одну находку таможенники зафиксировали в Краковке. Там во время проверки рейсового автобуса "Прага – Каменец-Подольский" у водителя обнаружили 96 незадекларированных тестеров парфюмерии Chanel на сумму около 400 тыс. грн.
По обоим случаям составлены протоколы о нарушении таможенных правил.
Напомним, ранее на границе на Львовщине остановили грузовик с товарами на 6 млн грн. Под видом гуманитарной помощи пытались провезти шубы, одежду и медицинское оборудование.