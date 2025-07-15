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15 июля 2025, 10:10

В Ивано-Франковске умер пациент с лептоспирозом

15 июля 2025, 10:10
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иллюстративное фото: из открытых источников
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В Ивано-Франковской областной клинической больнице скончался пациент, которого госпитализировали с лептоспирозом. У мужчины была острая почечная недостаточность, ему проводили диализ, но спасти его не удалось

Об этом сообщила пресс-служба медучреждения, передает RegioNews.

Этот случай произошел еще в июне, однако о нем сообщили только 14 июля. Возраст пациента не разглашается.

"В июне в областную больницу на диализ попал парень с острой почечной недостаточностью. Его пытались спасти в течение суток, но, к сожалению, усилия врачей были тщетными", - отметили в медучреждении.

Медики заподозрили лептоспироз, подтвердивший исследование в областном центре контроля и профилактики болезней.

"В этом сезоне на диализе мы имели двух пациентов с лептоспирозом тяжелого течения, у которых была присоединена почечная недостаточность. Одного удалось спасти. У нас есть аппараты искусственной почки и проводим заместительную почечную терапию", - рассказала врач-анестезиологиня Татьяна Карач.

Статистика лептоспироза в Украине

По данным Центра общественного здоровья, за 2024 год зарегистрировано 409 случаев лептоспироза, что на 5,5% меньше, чем в 2023 году (433 случая).

За первые пять месяцев 2025 года – 51 случай, что на 47% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

Что известно об опасной болезни

Лептоспироз – это особенно опасная инфекция, которую человек может получить от животных.

Болезнь не передается от человека человеку. Заражение происходит из-за питания или контакта с зараженной водой или другими источниками, даже через здоровую, но влажную кожу.

Лептоспироз имеет сезонность и чаще всего встречается в летне-осенний период.

В 90% случаев лептоспироз начинается с неспецифических симптомов, таких как повышенная температура и коньюнктивит. В то же время есть и более характерные признаки болезни:

  • сильные боли в мышцах, особенно в икрах, которые усиливаются при нажатии
  • геморрагический синдром – патологическая кровоточивость.

Напомним, это уже не первый раз в Украине от лептоспироза умирают люди. Два года назад смертельные случаи фиксировались в Прикарпатье и Киевской области.

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