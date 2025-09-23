11:45  23 вересня
У Києві водій втік після смертельного ДТП: його будуть судити
$6 500 за мовчання про СЗЧ: хмельницькі поліцейські заблокували корупційну схему
Побили та пограбували: поліція затримала підозрюваних у грабежі в Києві
23 вересня 2025, 11:51

На Львівщині – дві смерті від лептоспірозу лише за вересень

23 вересня 2025, 11:51
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
У вересні на Львівщині зафіксовано два смертельні випадки від лептоспірозу

Про це повідомив Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб, передає RegioNews.

Так, 65-річний мешканець Шептицького району потрапив до лікарні на початку місяця у тяжкому стані – через тиждень після появи перших симптомів. Епідеміологи з'ясували, що чоловік займався рибальством на річці Західний Буг.

Другий летальний випадок стався 17 вересня: від небезпечної інфекції померла 57-річна жителька Львівського району. Її донька розповіла, що перші ознаки хвороби з'явилися ще 6 вересня: нудота, блювання, біль у литках, жовтяниця.

Попри це жінка продовжувала працювати на городі й 15 вересня навіть торгувала овочами. За день до смерті температура піднялася до 40 °C. Коли хвору у важкому стані доставили до реанімації Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні, у неї майже не працювали нирки та печінка. Медики не змогли її врятувати.

Загалом за 2025 рік уже троє людей померли від лептоспірозу в регіоні.

Що відомо про небезпечну хворобу

Лептоспіроз – це особливо небезпечна інфекція, яку людина може отримати від тварин.

Хвороба не передається від людини до людини. Зараження відбувається через харчування або контакт із зараженою водою чи іншими джерелами, навіть через здорову, але вологу шкіру.

Лептоспіроз має сезонність і найчастіше трапляється в літньо-осінній період.

У 90% випадків лептоспіроз починається з неспецифічних симптомів, як-от підвищена температура та кон'юнктивіт. Водночас є й більш характерні ознаки хвороби:

  • сильні болі в м’язах, особливо в литках, які посилюються під час натискання
  • геморагічний синдром – патологічна кровоточивість.

Нагадаємо, влітку в Івано-Франківську помер пацієнт із лептоспірозом. У чоловіка була гостра ниркова недостатність, йому проводили діаліз, але врятувати його не вдалося.

