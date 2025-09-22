На Львовщине задержали мужчину, который взорвал гранату в Зимней Воде
В селе Зимная Вода Львовского района полицейские задержали 43-летнего местного жителя, бросившего гранату на улице
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
Отмечается, что после инцидента мужчина пытался скрыться, но правоохранители оперативно установили его местонахождение и задержали.
По факту происшествия следователи открыли уголовное производство.
Нарушителю грозит от трех до семи лет лишения свободы.
Сейчас идет досудебное расследование, полицейские устанавливают мотивы действий мужчины и происхождение гранаты.
Напомним, в селе Зимная Вода Львовского района вечером 21 сентября произошел взрыв. В результате инцидента были повреждены окна жилых домов, автомобили и ограждения. К счастью, никто не пострадал.
