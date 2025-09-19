Схема выезда за $12 тысяч: во Львовской области разоблачили чиновника Минобороны
Правоохранители задержали чиновника Минобороны, организовавшего схему незаконного выезда военнообязанных за границу
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессслужбу полиции.
За 12 000 долларов чиновник должен был переправить мужчину в одну из стран ЕС, а еще за 4 500 долларов – обещал "решить вопрос" со снятием его с розыска в РТЦК и СП и оформлением фиктивной отсрочки от мобилизации в связи с уходом за женой с инвалидностью.
Правоохранители установили, что чиновник разработал детальный маршрут пересечения границы, предоставил инструкции и должен обеспечить доставку "клиента" к точке перехода.
Задержали 45-летнего взяточника 18 сентября в Киеве после получения денег.
Фигуранту объявили подозрение по ч. 3 ст. 332 УК (незаконная переправка лиц через государственную границу). Ему грозит до 9 лет заключения с конфискацией имущества.
Досудебное расследование продолжается.
Напомним, в Донецкой области будут судить правоохранителя и эксвоенного за "бизнес" на уклонистах. Фигурантам грозит до 9 лет заключения.