19 сентября 2025, 07:51

Схема выезда за $12 тысяч: во Львовской области разоблачили чиновника Минобороны

19 сентября 2025, 07:51
Фото: полиция
Правоохранители задержали чиновника Минобороны, организовавшего схему незаконного выезда военнообязанных за границу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессслужбу полиции.

За 12 000 долларов чиновник должен был переправить мужчину в одну из стран ЕС, а еще за 4 500 долларов – обещал "решить вопрос" со снятием его с розыска в РТЦК и СП и оформлением фиктивной отсрочки от мобилизации в связи с уходом за женой с инвалидностью.

Правоохранители установили, что чиновник разработал детальный маршрут пересечения границы, предоставил инструкции и должен обеспечить доставку "клиента" к точке перехода.

Задержали 45-летнего взяточника 18 сентября в Киеве после получения денег.

Фигуранту объявили подозрение по ч. 3 ст. 332 УК (незаконная переправка лиц через государственную границу). Ему грозит до 9 лет заключения с конфискацией имущества.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Донецкой области будут судить правоохранителя и эксвоенного за "бизнес" на уклонистах. Фигурантам грозит до 9 лет заключения.

