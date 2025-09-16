12:05  16 сентября
Во Львове мужчина принудил дочь к фиктивному браку ради отсрочки для "клиента"
10:59  16 сентября
Матч Легенд в Лиссабоне: сборная мира с Усиком проиграла Португалии
08:20  16 сентября
Наркотики в печенье и масле: на Волыни супруги организовали "сладкий" наркобизнес
Во Львове мужчина принудил дочь к фиктивному браку ради отсрочки для "клиента"

Фото: полиция
Читайте також
Во Львове будут судить 70-летнего мужчину, который организовал фиктивный брак своей дочери с военнообязанным

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

По данным следствия, в 2023 году мужчина заставил дочь, которая является лицом с ІІ группой инвалидности, заключить фиктивный брак с военнообязанным мужчиной. За это он получил около 200 тысяч гривен. "Жених" предварительно развелся с женой, а после нового брака получил отсрочку от мобилизации.

Организатора "брака" задержали сотрудники миграционной полиции и следователи Львовщины.

Сейчас правоохранители завершили досудебное расследование по делу, обвинительный акт передали в суд.

Мужчину будут судить по ч. 1 ст. 149 (торговля людьми) УК Украины. Ему грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.

Напомним, ранее правоохранители разоблачили в Украине шесть новых схем уклонения от мобилизации и задержали восьмерых организаторов. По данным следствия, за деньги от 5 до 20 тысяч долларов дельцы оформляли фиктивные документы во избежание призыва, или переправляли уклонистов за границу вне пунктов пропуска.

Львов суд фиктивный брак инвалидность уклонение от мобилизации
16 сентября 2025
