Фото: полиция

Во Львове будут судить 70-летнего мужчину, который организовал фиктивный брак своей дочери с военнообязанным

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

По данным следствия, в 2023 году мужчина заставил дочь, которая является лицом с ІІ группой инвалидности, заключить фиктивный брак с военнообязанным мужчиной. За это он получил около 200 тысяч гривен. "Жених" предварительно развелся с женой, а после нового брака получил отсрочку от мобилизации.

Организатора "брака" задержали сотрудники миграционной полиции и следователи Львовщины.

Сейчас правоохранители завершили досудебное расследование по делу, обвинительный акт передали в суд.

Мужчину будут судить по ч. 1 ст. 149 (торговля людьми) УК Украины. Ему грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.

Напомним, ранее правоохранители разоблачили в Украине шесть новых схем уклонения от мобилизации и задержали восьмерых организаторов. По данным следствия, за деньги от 5 до 20 тысяч долларов дельцы оформляли фиктивные документы во избежание призыва, или переправляли уклонистов за границу вне пунктов пропуска.