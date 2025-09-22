14:55  22 вересня
22 вересня 2025, 14:32

12 тис. грн за вступ і відстрочку від армії: викрито викладача у Львові

22 вересня 2025, 14:32
Фото: Офіс Генпрокурора
Викладач фахового коледжу одного з львівських університетів організував схему отримання неправомірної вигоди від абітурієнтів мобілізаційного віку

Про це повідомив Офіс Генпрокурора, передає RegioNews.

Зазначається, що за 12 тис. грн він обіцяв вплинути на посадовців університету для зарахування конкретного вступника на денну форму навчання.

Клієнтами викладача були чоловіки віком від 25 років, які хотіли отримати відстрочку від мобілізації. За попередніми даними, завдяки його "послугам" до навчального закладу потрапили близько 40 чоловіків призовного віку.

Крім того, викладач організовував супровід студентів: вони без відвідування навчання успішно складали залікові та екзаменаційні роботи, що дозволяло їм уникнути відрахування та розраховувати на тривалу відстрочку від служби в армії.

Чоловіка затримали під час отримання всієї обумовленої суми. Йому повідомлено про підозру. Викладачу загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За клопотанням сторони обвинувачення суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Слідчі дії тривають, встановлюються всі причетні особи.

Нагадаємо, у Львові судитимуть 70-річного чоловіка, який організував фіктивний шлюб своєї доньки з військовозобов'язаним. За це він отримав близько 200 тисяч гривень. "Наречений" попередньо розлучився з дружиною, а після нового шлюбу отримав відстрочку від мобілізації.

