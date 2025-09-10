Фото: Львів/Андрій Садовий

В ніч на 10 вересня Росія здійснила масовану атаку безпілотниками та ракетами на Україну. Під удар також потрапили Львів та Вінниця

Про це інформує RegioNews із посиланням на мера Львова Андрія Садового та ДСНС.

За даними Садового, вночі на Львів летіли близько 60 ворожих "шахедів" і понад 10 ракет. Завдяки силам ППО вдалося уникнути жертв і руйнувань житлового фонду.

Водночас уламки влучили у цивільний склад на вулиці Авіаційній. Наразі оцінюють розмір збитків.

У Вінниці під ворожим вогнем опинилися об’єкти цивільної та промислової інфраструктури. У більш ніж 20 житлових будинках вибиті вікна та пошкоджені покрівлі. Одна людина дістала поранення.

Місцевим жителям допомогу надає психолог ДСНС.

Нагадаємо, під час атаки 10 вересня росіяни запустили по Житомирщині дрони-камікадзе та крилаті ракети. Пошкоджені підприємства, загинула людина.

На Вінниччині зафіксовані влучання у цивільні промислові об’єкти. На Хмельниччині внаслідок атаки зруйнована фабрика та пошкоджена АЗС, є поранені.

Російський обстріл спричинив масштабну пожежу на підприємстві на Волині.