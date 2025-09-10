Иллюстративное фото: из открытых источников

В ночь на 10 сентября российская армия атаковала Львов беспилотниками и ракетами

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий, передает RegioNews.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Все системы жизнеобеспечения области работают в штатном режиме.

Глава ОВА отметил, что ночь была сложной, и поблагодарил силы ПВО за работу.

Напомним, утром 10 сентября во время массированной атаки на страну в Житомире прогремели мощные взрывы.

В Винницкой области зафиксированы попадания в гражданские промышленные объекты.