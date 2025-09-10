Россияне атаковали Львов беспилотниками и ракетами
В ночь на 10 сентября российская армия атаковала Львов беспилотниками и ракетами
Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий, передает RegioNews.
По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Все системы жизнеобеспечения области работают в штатном режиме.
Глава ОВА отметил, что ночь была сложной, и поблагодарил силы ПВО за работу.
Напомним, утром 10 сентября во время массированной атаки на страну в Житомире прогремели мощные взрывы.
В Винницкой области зафиксированы попадания в гражданские промышленные объекты.
