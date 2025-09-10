07:20  10 вересня
На Київщині чоловік влаштував стрілянину з балкону
18:29  09 вересня
На Тернопільщині не можуть продати спиртзавод
07:33  10 вересня
У Полтаві знайшли вбитою 22-річну дівчину
UA | RU
UA | RU
10 вересня 2025, 08:06

Росіяни атакували Львів безпілотниками та ракетами

10 вересня 2025, 08:06
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В ніч на 10 вересня російська армія атакувала Львів безпілотниками та ракетами

Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький, передає RegioNews.

За попередніми даними, жертв і постраждалих немає. Усі системи життєзабезпечення області працюють у штатному режимі.

Голова ОВА зазначив, що ніч була складною, і подякував силам ППО за роботу.

Нагадаємо, зранку 10 вересня під час масованої атаки на країну у Житомирі пролунали потужні вибухи.

На Вінниччині зафіксовані влучання у цивільні промислові об’єкти.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Львів війна обстріли атака безпілотники ракетний удар
05 вересня 2025
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Українцям з різних регіонів треба врешті навчитися чути і розуміти одне одного
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
На Вінниччині знайшли вбитими двох школярів: поліція затримала підозрюваного
10 вересня 2025, 10:40
Масована атака: що відомо про пошкодження у Вінниці та Львові
10 вересня 2025, 10:18
Туск підтвердив, що Польщу атакували російські дрони
10 вересня 2025, 10:02
Росія вдарила по Україні 415 дронами та 43 ракетами: вісім БпЛА залетіли до Польщі
10 вересня 2025, 09:46
Росіяни атакували Ізмаїльський район на Одещині: пошкоджені склади
10 вересня 2025, 09:32
Масштабна пожежа: на Волині після атаки РФ горіло підприємство
10 вересня 2025, 09:16
Кількість загиблих внаслідок авіаудару по Яровій на Донеччині зросла до 25
10 вересня 2025, 09:01
На Хмельниччині внаслідок атаки зруйнована фабрика та пошкоджена АЗС, є поранені
10 вересня 2025, 08:46
Комбінована атака по Житомирщині: пошкоджені підприємства, загинула людина
10 вересня 2025, 08:31
"Це акт агресії": Польща збила російські дрони над своєю територією
10 вересня 2025, 08:22
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Юрій Касьянов
Вадим Денисенко
Всі блоги »