Росіяни атакували Львів безпілотниками та ракетами
В ніч на 10 вересня російська армія атакувала Львів безпілотниками та ракетами
Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький, передає RegioNews.
За попередніми даними, жертв і постраждалих немає. Усі системи життєзабезпечення області працюють у штатному режимі.
Голова ОВА зазначив, що ніч була складною, і подякував силам ППО за роботу.
Нагадаємо, зранку 10 вересня під час масованої атаки на країну у Житомирі пролунали потужні вибухи.
На Вінниччині зафіксовані влучання у цивільні промислові об’єкти.
05 вересня 2025
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Українцям з різних регіонів треба врешті навчитися чути і розуміти одне одного
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
На Вінниччині знайшли вбитими двох школярів: поліція затримала підозрюваного
10 вересня 2025, 10:40Масована атака: що відомо про пошкодження у Вінниці та Львові
10 вересня 2025, 10:18Туск підтвердив, що Польщу атакували російські дрони
10 вересня 2025, 10:02Росія вдарила по Україні 415 дронами та 43 ракетами: вісім БпЛА залетіли до Польщі
10 вересня 2025, 09:46Росіяни атакували Ізмаїльський район на Одещині: пошкоджені склади
10 вересня 2025, 09:32Масштабна пожежа: на Волині після атаки РФ горіло підприємство
10 вересня 2025, 09:16Кількість загиблих внаслідок авіаудару по Яровій на Донеччині зросла до 25
10 вересня 2025, 09:01На Хмельниччині внаслідок атаки зруйнована фабрика та пошкоджена АЗС, є поранені
10 вересня 2025, 08:46Комбінована атака по Житомирщині: пошкоджені підприємства, загинула людина
10 вересня 2025, 08:31"Це акт агресії": Польща збила російські дрони над своєю територією
10 вересня 2025, 08:22
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
Всі блоги »