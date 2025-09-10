Ілюстративне фото: з відкритих джерел

В ніч на 10 вересня російська армія атакувала Львів безпілотниками та ракетами

Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький, передає RegioNews.

За попередніми даними, жертв і постраждалих немає. Усі системи життєзабезпечення області працюють у штатному режимі.

Голова ОВА зазначив, що ніч була складною, і подякував силам ППО за роботу.

Нагадаємо, зранку 10 вересня під час масованої атаки на країну у Житомирі пролунали потужні вибухи.

На Вінниччині зафіксовані влучання у цивільні промислові об’єкти.