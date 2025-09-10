Иллюстративное фото: из открытых источников

Утром 10 сентября во время массированной атаки на страну в Житомире прогремели мощные взрывы

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

После объявления угрозы крылатых ракет в направлении Житомира в городе раздались взрывы.

Воздушная тревога продолжается в области с вечера.

Напомним, 9 сентября россияне ударили авиабомбой по поселку Яровая Донецкой области. Оккупанты совершили атаку в тот момент, когда людям выдавали пенсии.