Спека в Україні триває: 2 вересня очікується до +34
На Житомирщині викрили групу, яка вимагала гроші у TikTok-блогерів
У ліцеї на Дніпропетровщині створили джинсовий клас
01 вересня 2025, 14:30

Зʼявилися ексклюзивні деталі вбивства ексглави ВР Андрія Парубія, – ЗМІ Львівщини

01 вересня 2025, 14:30
Фото: Національна поліція України
З’явилися нові деталі вбивства колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія, які оприлюднили місцеві ЗМІ

Про це повідомляють ЗМІ Львівщини, передає RegioNews.

За інформацією слідства, підозрюваним у справі вважають 52-річного львів’янина. Раніше у чоловіка безвісти зник його син, і, за даними слідства, російські спецслужби скористалися цією трагедією, пообіцявши повернути тіло дитини в обмін на вбивство політика.

Згідно з джерелами, у російських структур є список українців у патріотичних колах, яких планували ліквідувати. Колишній спікер парламенту був серед пріоритетних цілей. Підозрюваний нібито підготувався до злочину заздалегідь, маючи три автомобілі для можливого відходу з місця події. Правоохоронці відстежували його маршрут, довівши переслідування аж до Хмельниччини, після чого чоловік був затриманий у квартирі, де перечікував.

За даними Нацполіції, напад планували здійснити 23 серпня, проте з невідомих причин операція не відбулася, ймовірно що щось пішло не по плану. Чоловіку наразі загрожує до 15 років позбавлення волі.

Убивство Андрія Парубія: що відомо

30 серпня у Львові застрелили народного депутата та колишнього голову Верховної Ради України Андрія Парубія. Напад стався просто на вулиці – вбивця випустив у нього близько восьми куль із короткоствольної вогнепальної зброї.

Згодом в мережі з'явилося відео моменту вбивства Парубія. Нападник був одягнений як кур'єр служби доставки, що може свідчити про заздалегідь продуманий план убивства.

Одразу після злочину у Львові оголосили план-перехоплення "Сирена". Уже в ніч на 1 вересня ймовірного виконавця злочину затримали на Хмельниччині.

Раніше були оприлюднені перші кадри затримання ймовірного злочинця. Слідство продовжує з'ясовувати всі обставини інциденту та збирає докази для судового розгляду.

Дії затриманого розслідуються за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 1 ст. 115 – умисне вбивство;
  • ч. 1 ст. 263 – незаконне поводження зі зброєю.

Голова Нацполіції Іван Вигівський наголосив, що вбивство Парубія не було випадковим – нападник готувався до нього, стежив за жертвою, а після скоєного намагався переховуватись на Хмельниччині.

Раніше повідомлялося, правоохоронці перевіряють інформацію про можливих спільників у справі Парубія. Наразі підтверджених даних про причетність інших осіб немає, а серед версій слідства залишається й можливий російський слід.

