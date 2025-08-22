04:10  22 августа
22 августа 2025, 08:44

Конфликт с тяжелыми последствиями: львовянин будет отвечать в суде за избиение

22 августа 2025, 08:44
Иллюстративное фото: из открытых источников
Во Львове в суд направлен обвинительный акт в отношении 28-летнего мужчины, который в ноябре 2022 года во время конфликта жестоко избил 47-летнего львовянина. В результате нападения пострадавший получил тяжелую травму глаза и другие телесные повреждения

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По данным следствия, 20 ноября около полудня на улице Головацкого между мужчинами возник конфликт, во время которого младший избил старшего, нанеся несколько ударов кулаком по лицу. Медики диагностировали у потерпевшего тяжелую травму глаза.

Правоохранители оперативно установили местонахождение подозреваемого и задержали его.

Досудебное расследование, проведенное при процессуальном руководстве Франковской окружной прокуратуры, завершено.

Мужчине инкриминируют умышленное тяжкое телесное повреждение по ч.1 ст.121 Уголовного кодекса Украины. За совершенное ему грозит наказание – лишение свободы сроком от пяти до восьми лет.

Напомним, в Тернопольской области будут судить 25-летнего мужчину, который до смерти избил 74-летнюю бабушку. Трагедия произошла в феврале 2025 года. Тогда тело избитой пенсионерки на веранде дома обнаружил сосед.

