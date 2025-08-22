Конфлікт із тяжкими наслідками: львів'янин відповідатиме в суді за побиття

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Львові до суду скеровано обвинувальний акт щодо 28-річного чоловіка, який у листопаді 2022 року під час конфлікту жорстоко побив 47-річного львів'янина. Внаслідок нападу потерпілий отримав тяжку травму ока та інші тілесні ушкодження

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За даними слідства, 20 листопада близько опівдня на вулиці Головацького між чоловіками виник конфлікт, під час якого молодший побив старшого, завдавши кілька ударів кулаком по обличчю. Медики діагностували у потерпілого тяжку травму ока.

Правоохоронці оперативно встановили місце перебування підозрюваного та затримали його.

Досудове розслідування, проведене за процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури, завершено.

Чоловіку інкримінують умисне тяжке тілесне ушкодження за ч.1 ст.121 Кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує покарання – позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

