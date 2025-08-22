04:10  22 серпня
Оскароносний Чернов зніме фільм про мирні перемовини
00:27  22 серпня
На Сумщині немовля померло через байдужість батьків: подружжю оголосили підозру
01:05  22 серпня
Кілька днів блукали в горах: на Львівщині розшукали зниклих підлітків
UA | RU
UA | RU
22 серпня 2025, 08:44

Конфлікт із тяжкими наслідками: львів'янин відповідатиме в суді за побиття

22 серпня 2025, 08:44
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Львові до суду скеровано обвинувальний акт щодо 28-річного чоловіка, який у листопаді 2022 року під час конфлікту жорстоко побив 47-річного львів'янина. Внаслідок нападу потерпілий отримав тяжку травму ока та інші тілесні ушкодження

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За даними слідства, 20 листопада близько опівдня на вулиці Головацького між чоловіками виник конфлікт, під час якого молодший побив старшого, завдавши кілька ударів кулаком по обличчю. Медики діагностували у потерпілого тяжку травму ока.

Правоохоронці оперативно встановили місце перебування підозрюваного та затримали його.

Досудове розслідування, проведене за процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури, завершено.

Чоловіку інкримінують умисне тяжке тілесне ушкодження за ч.1 ст.121 Кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує покарання – позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

Нагадаємо, на Тернопільщині судитимуть 25-річного чоловіка, який до смерті побив 74-річну бабусю. Трагедія сталася у лютому 2025 року. Тоді тіло побитої пенсіонерки на веранді будинку знайшов сусід.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Львів конфлікт травма око суд чоловік Побиття
Жорстоке побиття на Вінниччині: жінка в лікарні, чоловік – у СІЗО
21 серпня 2025, 07:37
У Рівному 27-річного чоловіка взяли під варту за смертельне побиття знайомого
20 серпня 2025, 17:40
Всі новини »
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
У Мукачеві досі гасять пожежу на заводі після обстрілу РФ
22 серпня 2025, 09:01
На Волині викрили канал збуту вибухівки: 10 кг пороху переслали поштою
22 серпня 2025, 08:52
Херсонщина під вогнем: окупанти цілили у житлові квартали – 1 загиблий, 17 поранених
22 серпня 2025, 08:24
США закрили доступ до даних про перемовини України та Росії
22 серпня 2025, 08:06
Влучний ракетний удар: бійці ГУР знищили російський катер біля Залізного Порту
22 серпня 2025, 08:00
Генштаб ЗСУ оновив інформацію про втрати РФ: дані станом на 22 серпня
22 серпня 2025, 07:49
Запоріжців попередили про вибухи: чи варто хвилюватися
22 серпня 2025, 07:41
Укрзалізниця призначила додатковий потяг з Києва до Львова
22 серпня 2025, 07:37
Негода суне на Україну: синоптики попередили про грози й шквали
22 серпня 2025, 07:27
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Всі публікації »
Остап Дроздов
Геннадій Друзенко
Вадим Денисенко
Всі блоги »