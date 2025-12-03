Будет доминировать антициклон. Синоптик рассказала, какую погоду ждать 4 декабря

иллюстративное фото: из открытых источников

Территория Украины находится и пока находится под влиянием масштабного антициклона, который расположился на востоке

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз Натальи Диденко.

По ее словам, в четверг в большинстве регионов существенных осадков не предполагается, возможны лишь небольшие локальные дожди.

Температура воздуха 3 декабря не претерпевает особых изменений, в течение дня в Украине предполагается +4…+8 градусов, на юге традиционно теплее, +8…+12 градусов.

Ветер преимущественно юго-восточный, умеренный, временами порывистый.

В Киеве 4 декабря существенные осадки – вряд ли. Максимальная температура воздуха в столице составит +5…+7 градусов.

"В ближайшие дни в Украине серьезные осадки маловероятны. С 5-6 декабря ожидается небольшое похолодание, а по предварительным прогнозам с 9 декабря температура воздуха снова повысится", – подытожила Н.Диденко.

