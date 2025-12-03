14:56  03 декабря
Будет доминировать антициклон. Синоптик рассказала, какую погоду ждать 4 декабря
13:58  03 декабря
На Тернопольщине женщина разбила Аллею памяти Героев
13:25  03 декабря
В Минздраве рассказали, когда ждать пик заболеваемости ОРВИ
UA | RU
UA | RU
03 декабря 2025, 14:56

Будет доминировать антициклон. Синоптик рассказала, какую погоду ждать 4 декабря

03 декабря 2025, 14:56
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Территория Украины находится и пока находится под влиянием масштабного антициклона, который расположился на востоке

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз Натальи Диденко.

По ее словам, в четверг в большинстве регионов существенных осадков не предполагается, возможны лишь небольшие локальные дожди.

Температура воздуха 3 декабря не претерпевает особых изменений, в течение дня в Украине предполагается +4…+8 градусов, на юге традиционно теплее, +8…+12 градусов.

Ветер преимущественно юго-восточный, умеренный, временами порывистый.

В Киеве 4 декабря существенные осадки – вряд ли. Максимальная температура воздуха в столице составит +5…+7 градусов.

"В ближайшие дни в Украине серьезные осадки маловероятны. С 5-6 декабря ожидается небольшое похолодание, а по предварительным прогнозам с 9 декабря температура воздуха снова повысится", – подытожила Н.Диденко.

Ранее мы сообщали о том, какой будет погода на Новый год . Согласно прогнозам синоптиков, зима 2026 года в Украине может быть рекордно холодной и непредсказуемой.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
погода прогноз Синоптики зима
3 декабря в Украине будет идти дождь и будет до +12
02 декабря 2025, 16:34
Опасная погода почти по всей Украине: спасатели сделали предупреждение на 1 декабря
30 ноября 2025, 17:04
Зима близко? В Укргидрометцентре рассказали, когда в Украине похолодает и ждать ли снега
11 ноября 2025, 18:05
Все новости »
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
Верховная Рада под возгласы "Ганьба" приняла Госбюджет-2026
03 декабря 2025, 15:32
Во Львове возле жилых домов нашли гранату времен Первой мировой войны
03 декабря 2025, 14:59
Взрыв в Харькове: двое раненых, на месте работают спасатели
03 декабря 2025, 14:49
"Не захотел умирать": в Полтавской области судили мужчину, который уклонился от мобилизации
03 декабря 2025, 14:45
Бывший начальник ГСЧС Ивано-Франковской области организовал незаконную вырубку леса более чем на 7 млн грн
03 декабря 2025, 14:34
Избил мужчину и оставил его без помощи: суд Киева назначил обидчику 5 лет тюрьмы
03 декабря 2025, 14:26
В то время как все развитые страны борются за таланты, у нас борются с талантами
03 декабря 2025, 14:21
Генштаб о Покровске: бои продолжаются, город не захвачен
03 декабря 2025, 14:05
На Тернопольщине женщина разбила Аллею памяти Героев
03 декабря 2025, 13:58
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Все публикации »
Игорь Луценко
Виктор Шлинчак
Вадим Денисенко
Все блоги »