10 грудня 2025, 16:53

В Україну йдуть морози до -12°С: де буде найхолодніше наступного тижня

10 грудня 2025, 16:53
Після затяжної осінньої погоди зима поступово набирає обертів

Український синоптик Ігор Кібальчич повідомив, що вже з 13 грудня країну накриє короткочасне, але відчутне похолодання, передає RegioNews.

Похолодання найсильніше відчують північні, східні та центральні області.

У ніч проти 16 грудня у східних та Дніпропетровській області температура може знизитися до –9…–12°С — це буде найхолодніша ніч найближчого періоду.

На Правобережжі та півдні морози будуть слабшими: переважно вище 0°С, уночі — невеликі мінуси.

У більшості областей збережеться тепла та волога погода: невеликі дощі, тумани, мряка.

Температура вночі –1…+6°С, удень +2…+7°С, на півдні та заході до +10°С.

13 грудня в Україну почне надходити холодне та сухіше повітря з районів Фінляндії та Кольського півострова.

Температура вночі на Лівобережжі впаде до –2…–8°С, удень — –4…+1°С.

Місцями посилення вітру до 15–20 м/с.

Після 16 грудня очікується нове потепління: уночі близько 0°С, удень +1…+7°С.

Синоптик зазначає: найближчі 10 днів погода буде мінливою, зі зміною циклонів та антициклонів. Стійкий сніговий покрив не прогнозується, окрім високогір’я Карпат.

Як повідомлялось, територія України перебуває і поки що перебуватиме під впливом масштабного антициклону, який розташувався на сході.

