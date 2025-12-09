Стало известно, в каких городах Украины завтра выпадет снег

иллюстративное фото: из открытых источников

В среду, 10 декабря, мокрый снег ожидается в восточных областях, на Сумщине и Днепропетровщине

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз Натальи Диденко.

Дожди в среду пройдут на юге, в большинстве центральных и западных областей, Житомирщине и Киевщине.

Температура воздуха 10 декабря самой высокой предполагается в западной части, днем +7…+12 градусов.

На востоке, в Полтавской области, в Днепре с районами и в Запорожье будет холодно, в течение дня 0…+3 градуса.

На остальной территории Украины ожидается +4…+7 градусов.

"В период с 13 по 15 декабря ожидается небольшое похолодание", – подытожила Н.Диденко.

