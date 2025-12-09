21:52  09 декабря
Во Львовской области произошло новое нападение на работника ТЦК
19:04  09 декабря
В Одессе посреди улицы застрелили человека
16:59  09 декабря
В Киеве более 2 млн потребителей остаются без электроснабжения
09 декабря 2025, 22:23

Стало известно, в каких городах Украины завтра выпадет снег

09 декабря 2025, 22:23
иллюстративное фото: из открытых источников
В среду, 10 декабря, мокрый снег ожидается в восточных областях, на Сумщине и Днепропетровщине

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз Натальи Диденко.

Дожди в среду пройдут на юге, в большинстве центральных и западных областей, Житомирщине и Киевщине.

Температура воздуха 10 декабря самой высокой предполагается в западной части, днем +7…+12 градусов.

На востоке, в Полтавской области, в Днепре с районами и в Запорожье будет холодно, в течение дня 0…+3 градуса.

На остальной территории Украины ожидается +4…+7 градусов.

"В период с 13 по 15 декабря ожидается небольшое похолодание", – подытожила Н.Диденко.

Как сообщалось, зима 2026 в Украине может быть рекордно холодной и непредсказуемой. Об этом рассказала заслуженная метеорологиня Украины, доктор физико-математических наук Вазира Мартазинова.

04 декабря 2025
Тень Ермака, кстати, до сих пор ходит по коридорам Банковой
09 декабря 2025, 23:19
07 августа 2025
