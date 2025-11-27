21:55  27 ноября
В Черновцах подожгли синагогу
19:44  27 ноября
Сырский рассказал о ситуации в Покровске
18:29  27 ноября
Завтра в Украине ожидаются дожди и понижение температуры воздуха
UA | RU
UA | RU
27 ноября 2025, 20:30

"Этот вопрос времени и усилий": продюсер Оли Поляковой снова раскритиковал правила Нацотбора на Евровидение

27 ноября 2025, 20:30
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Продюсер Михаил Ясинский высказался о лонг-листе Национального отбора на Евровидение. Он назвал это фиаско

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

"Общественное" недавно назвало 10 артистов, которые будут бороться за право представлять Украину на Евровидении-2026. Продюсер Оли Поляковой, которой все же отказали в участии, назвал этот список фиаско. По словам Михаила Ясинского, среди кандидатов одни и те же имена.

"Очевидно, что это кризис проекта, который позиционирует себя, как площадка для творческой молодежи. Очевидно, что это не так, если участвуют одни и те же исполнители годами и которые сложно назвать новым именем. Потому что не хочется думать, что это кризис музыкальной индустрии Украины. Особенно в то время, когда " выпускают песни, которые через неделю становятся хитами", - говорит продюсер.

Он также высказался об изменениях правил национального отбора, которые не стали делать после обращения Поляковой.

"О правилах, которые не позволяют ряду исполнителей участвовать в отборе и которые вскоре будут изменены, то это вопрос времени и усилий, о которых я сообщу отдельно", - добавил продюсер певицы.

Напомним, ранее Оля Полякова заявила, что собирается ехать на "Евровидение" и будет бороться за изменение правил: чтобы упразднили ограничения для артистов, выступавших в РФ после 2014 года. Артистка отметила, что она гражданка Украины, платит налоги и имеет право участвовать в конкурсах.

Впоследствии "Общественное" ответило на это отказом. Представители "Общественного отметили, что менять правила не будут. К тому же они отметили, что Национальный отбор начался еще с сентября, а значит, изменять условия уже невозможно.

Теперь уже стал известен лонг-лист участников Национального отбора на Евровидение:

  • Anstay;
  • Jerry Heil;
  • Karyotype;
  • Хайат;
  • Laud;
  • Leléka;
  • Molodi;
  • Mon Fia;
  • Monokate;
  • Mr. Vel;
  • Oks;
  • The Elliens;
  • Valeriya Force;
  • Марта Адамчук;
  • "ЩукаРыба".
gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
шоу-бизнес Оля Полякова Евровидение
Актер Арам Арзуманян упал в оркестровую яму во время спектакля: артиста госпитализировали
25 ноября 2025, 09:00
Певица Jerry Heil призналась, как всегда завоевывала одобрение отца
25 ноября 2025, 01:30
Певец Melovin впервые рассказал подробно о своей помолвке с военным: кто стал его избранником
25 ноября 2025, 00:55
Все новости »
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
В Черновцах подожгли синагогу
27 ноября 2025, 21:55
Более половины военнослужащих недовольны питанием – исследование
27 ноября 2025, 21:44
Стало известно, сколько укрытий есть в Украине
27 ноября 2025, 21:31
Фронтмен группы ADAM все еще в коме: жена артиста обратилась к людям
27 ноября 2025, 21:30
"Россия напала на более чем 19 стран, ни одна из них не ответила агрессией", – глава дипломатии ЕС Кая Каллас
27 ноября 2025, 21:13
ЕС готовит новый оборонный транш для Украины: 80 млн евро на дроны и ПВО
27 ноября 2025, 21:02
"На следующей неделе Украина проведет важные переговоры с США и ЕС", – Зеленский
27 ноября 2025, 20:49
Пожар в жилом комплексе Киева: на месте работают ГСЧС и "скорая"
27 ноября 2025, 20:40
Украинский десантник, притворившись своим, подозвал росийских военных и ликвидировал их
27 ноября 2025, 20:09
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Все публикации »
Сергей Фурса
Валерий Чалый
Алексей Гончаренко
Все блоги »