"Этот вопрос времени и усилий": продюсер Оли Поляковой снова раскритиковал правила Нацотбора на Евровидение

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

"Общественное" недавно назвало 10 артистов, которые будут бороться за право представлять Украину на Евровидении-2026. Продюсер Оли Поляковой, которой все же отказали в участии, назвал этот список фиаско. По словам Михаила Ясинского, среди кандидатов одни и те же имена.

"Очевидно, что это кризис проекта, который позиционирует себя, как площадка для творческой молодежи. Очевидно, что это не так, если участвуют одни и те же исполнители годами и которые сложно назвать новым именем. Потому что не хочется думать, что это кризис музыкальной индустрии Украины. Особенно в то время, когда " выпускают песни, которые через неделю становятся хитами", - говорит продюсер.

Он также высказался об изменениях правил национального отбора, которые не стали делать после обращения Поляковой.

"О правилах, которые не позволяют ряду исполнителей участвовать в отборе и которые вскоре будут изменены, то это вопрос времени и усилий, о которых я сообщу отдельно", - добавил продюсер певицы.

Напомним, ранее Оля Полякова заявила, что собирается ехать на "Евровидение" и будет бороться за изменение правил: чтобы упразднили ограничения для артистов, выступавших в РФ после 2014 года. Артистка отметила, что она гражданка Украины, платит налоги и имеет право участвовать в конкурсах.

Впоследствии "Общественное" ответило на это отказом. Представители "Общественного отметили, что менять правила не будут. К тому же они отметили, что Национальный отбор начался еще с сентября, а значит, изменять условия уже невозможно.

