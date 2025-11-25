21:28  24 ноября
25 ноября 2025, 01:30

Певица Jerry Heil призналась, как всегда завоевывала одобрение отца

25 ноября 2025, 01:30
Иллюстративное фото
Jerry Heil призналась, что ей всегда приходилось завоевывать одобрение отца. Она даже отметила, что это как отдельная музыкальная премия

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

В социальной сети мама артистки написала в комментарии под новой песней, что папа в восторге. Певица же рассказала, что это "премия, которую она борется за всю жизнь".

"Часто бывает, я публикую новую песню, а папа говорит: "Ну класс, это ты для себя написала. А для людей когда?" – говорит певица.

По ее словам, когда она участвовала в музыкальных конкурсах и присутствовала папа, это было более ответственно. Jerry Heil отметила, что папа ее никогда не ругал, однако похвалы действительно нужно было заслужить.

Справка. Jerry Heil – украинская певица и автор песен. Стала известна как кавер-исполнительница. Впоследствии ее популярность выросла после дебютного альбома "Я - Яна". В 2024 году в дуэте из alyona alyona представила Украину на Евровидении, где заняла третье место.

21 ноября 2025
07 августа 2025
