Певица Jerry Heil призналась, как всегда завоевывала одобрение отца
Jerry Heil призналась, что ей всегда приходилось завоевывать одобрение отца. Она даже отметила, что это как отдельная музыкальная премия
Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.
В социальной сети мама артистки написала в комментарии под новой песней, что папа в восторге. Певица же рассказала, что это "премия, которую она борется за всю жизнь".
"Часто бывает, я публикую новую песню, а папа говорит: "Ну класс, это ты для себя написала. А для людей когда?" – говорит певица.
По ее словам, когда она участвовала в музыкальных конкурсах и присутствовала папа, это было более ответственно. Jerry Heil отметила, что папа ее никогда не ругал, однако похвалы действительно нужно было заслужить.
Справка. Jerry Heil – украинская певица и автор песен. Стала известна как кавер-исполнительница. Впоследствии ее популярность выросла после дебютного альбома "Я - Яна". В 2024 году в дуэте из alyona alyona представила Украину на Евровидении, где заняла третье место.