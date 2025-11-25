Актер Арам Арзуманян упал в оркестровую яму во время спектакля: артиста госпитализировали

Иллюстративное фото

Украинский актер Арам Арзуманян получил травму во время концерта. Он упал в оркестровую яму, после чего был госпитализирован

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

Это произошло в Харькове во время спектакля. В финальном номере актер оступился и упал в оркестровую яму, ударившись головой. Известно, что у Арзуманяна диагностировали черепную травму.

В концертном агентстве рассказали, что актера госпитализировали в больницу. Угрозы его жизни нет. Однако сейчас Арам Арзуманян находится под постоянным наблюдением медиков. Впоследствии актер сам вышел на связь.

"Видите, даже ночью могу светить. Спектакль сыграли, но есть нюанс. Для кого-то оркестровая яма — это безделушка, а мне нужно было лететь втрое глубже. Словом, травма черепа", - говорит артист.

По его словам, сейчас он восстанавливается. В ближайших спектаклях его заменят, а будущие придется перенести.

