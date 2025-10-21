11:45  21 октября
21 октября 2025, 14:17

Поляковой отказали в участии в нацотборе на "Евровидение"

21 октября 2025, 14:17
иллюстративное фото: из открытых источников
"Суспильне" ответило певице Поляковой, которая требует изменить правила нацотбора и угрожает судом

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ТСН.

Как отмечается, артистка требует от "Суспильного" изменить правила национального отбора, правда, без уточнения, какие именно. Однако в медиа утверждают, что это невозможно. Национальный отбор официально начался 3 сентября. От этой даты никакие изменения не возможны.

"Правила отбора разработаны с учетом многолетнего опыта проведения национального отбора. Их цель – обеспечить надлежащую организацию отбора и участие его победителя как представителя Украины в песенном конкурсе "Евровидение", – говорится в заявлении.

Напомним, недавно Оля Полякова заявила, что собирается ехать на "Евровидение" и будет бороться за изменение правил. Артистка отметила, что она гражданка Украины, платит налоги и имеет право участвовать в конкурсах.

